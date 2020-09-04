Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü (3)

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Rabia Çerçi´yi öldürdüğü ve Nafiz Genç´i yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Hasan Hüseyin Demir, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Hasan Hüseyin Demir, Nafiz Genç´le aralarında daha önceden husumet bulunduğunu, dün gece evden çıkarken bir otomobilde ona rastladığını ve tartıştıklarını söyledi. Nafiz Genç´in annesine sövdüğünü ileri süren Demir, eve gidip pompalı tüfeği alıp geldiğini ve ateş ettiğini söyledi. Rabia Çerçi´yi öldürmek gibi amacı olmadığını, Nafiz Genç´i korkutmak amacıyla ateş ettiğini iddia ederek, çok pişman olduğunu belirtti.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Hasan Hüseyin Demir, `kasten öldürmek´ suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2020-09-04 21:09:06
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