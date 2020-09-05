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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Ergin Ataman: Hidayet sevdiğim bir kardeşim

DHA

(ÖZEL) Ergin Ataman: Hidayet sevdiğim bir kardeşim


"Kamuoyu gerekli takdiri gerekli değerlendirmeyi yapacaktır"Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ANADOLU Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun kendisi hakkındaki eleştirilerine, "Hidayet benim sevdiğim bir kardeşim. Özellikle genç takımdayken, 2000 yılında ilk tarihi Final Four oynarken, o takımın oyuncusuyken benim eski öğrencim. Ben onunla alakalı konuşmak istemiyorum. Kamuoyu gerekli takdiri gerekli değerlendirmeyi yapacaktır" diye karşılık verdi.
Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Sports Arena'da düzenlenen turnuvada mücadele eden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. İstanbul'da iki haftalık çalışmanın ardından Antalya'daki turnuvaya katıldıklarını anlatan Ataman, "3 haftalık kamp, iki turnuva yapıyoruz. Hazırlık maçlarına da başladık. Geçtiğimiz yılın aynı takımını koruyoruz. Bu açıdan hazırlık döneminde yeniden ritim bulmaya çalışıyoruz. Geçen yıl yarım bıraktığımız iş vardı. Şampiyonluk yolunda bu sene de aynı hedefle özellikle EuroLeague bazlı olarak Türkiye'ye bu mutluluğu yeniden yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.
"KAMUOYU GEREKLİ DEĞERLENDİRMEYİ YAPACAKTIR"
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun kendisi hakkındaki eleştirilerine de yanıt veren Ataman, şunları söyledi:
"Hidayet benim sevdiğim bir kardeşim. Özellikle genç takımdayken, 2000 yılında ilk tarihi Final Four oynarken, o takımın oyuncusuyken benim eski öğrencim. Ben onunla alakalı konuşmak istemiyorum. Kamuoyu gerekli takdiri gerekli değerlendirmeyi yapacaktır."
HİDAYET TÜRKOĞLU NE DEMİŞTİ?
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, geçen salı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a yönelik şu eleştirilerde bulunmuştu:
"Bazen hayranlıkla izlediğimizi ve şaşırdığımızı söylemek istiyoruz. Bu arkadaş geçen gün bizi eleştirirken istemeden de olsa övdüğünü fark ettik. Öve öve bitiremediği ama eleştirmekten korktuğu Avrupa Ligi... Çünkü para cezası alacağı için. Sadece Türk basketbolunu eleştiren bu değerli kulübümüzün çalışanı geçen gün bir açıklama yaptı. Almış olduğumuz karardan sonra  THY Avrupa Ligi'ne emsal teşkil ettiğini söyledi. Aslında bizim ne kadar güçlü bir federasyon olduğumuzu söylemiş oldu. Avrupa Ligi 10 gün sonra bizimle aynı kararı aldı ama bu çalışanımız onlarla ilgili yorum yapmadı. Buradan o arkadaşa söylemek isterim. Bizi Avrupa Ligi'nde tek Türk antrenör olarak temsil ettiği için paradan korkmasın. Alacağı her cezayı Türkiye Basketbol Federasyonu ödeyecektir."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ergin Ataman'ın açıklamaları
Tenis maçı yapan Ataman'a forma ve raket hediye edilmesi
Ergin Ataman'dan detay görüntüler
Tenis maçından detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2020-09-05 10:26:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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