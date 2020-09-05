Aspendos Antik Tiyatrosu, festival öncesi dezenfekte edildi



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesindeki tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda bu yıl 27'ncisi düzenlenecek olan 'Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali' kapsamında dezenfente işlemi yapıldı. Bu akşam başlayacak festival öncesi sahne alanı, seyir alanı, giriş turnikeleri ve umumi alanlar ilaçlandı.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından Serik'e bağlı Belkıs Mahallesi'nde bulunan tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda bu yıl 27'ncisi düzenlenecek olan 'Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali' öncesinde, Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilaçlama çalışması yaptı. Ekipler özellikle antik tiyatronun konser verilecek sahne alanı, seyir alanı, giriş turnikeleri ve umumi alanları ilaçladı.

5-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin açılışı bugün saat 21.00'de Şef Murat Cem Orhan'ın yöneteceği gala konseriyle start alacak. Açılış konserini Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da izleyecek. Konserde Antalya DOB sanatçıları mezzo soprano Ferda Yetişer, soprano Simge Büyükedes, tenor Efe Kışlalı, bariton Eralp Kıyıcı solist sanatçılar olarak sahnedeki yerlerini alacak.

SENFONİK HALK EZGİLERİ

Konser, 9 Eylül Çarşamba akşamı 'Üç Soprano, Üç Bas' konseriyle devam edecek. Konserde, opera aryalarından napolitenlere, senfonik halk türkülerinden klasik sanat müziğine uzanan geniş bir repertuvar ile Türk ve dünya sahnelerinde başarılarını kanıtlamış sopranolar Funda Ateşoğlu, Çiğdem Önol, Esin Talınlı ile baslar Tuncay Kurtoğlu, Tevfik Rodos ve Zafer Erdaş sahnede olacak. Orkestrayı Şef Tulio Gagliardo yönetecek.

SAHNE GENÇ YILDIZLARIN

27'nci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin kapanışı, 12 Eylül Cumartesi akşamı 'Genç Opera Yıldızları' konseriyle gerçekleşecek. Gecede, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren çok sesli müzik çalışmalarında akademik kurallara göre dünya standartlarında temsiller veren ve zengin repertuvarı ile dünya klasik müzik arenasında önemli yeri olan Devlet Opera ve Balesi'nin gelecek vadeden opera yıldızları opera severlerle buluşacak. Orkestra Şefi Murat Cem Orhan'ın yöneteceği Antalya DOB Orkestrası'na sopranolar Işılay Meriç Karataş (Antalya DOB), Saliha Aktaş (Mersin DOB), Ayşe Şenol (İzmir DOB), Mezzo Soprano Tuğçe Oğuzülgen (Antalya DOB), tenor Berk Dalkılıç (İstanbul DOB), Bas Doğukan Özkan (İzmir DOB), Bas Murat Göçken (Samsun DOB), Bariton Gürhan Gürgen (Ankara DOB) eşlik edecek.

SOSYAL MESAFE KURALLARI

Temsillerin yapılacağı açık hava oturma düzeninde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen pandemi kurallarına uyulacak. Aileler ve çiftler arasında sosyal mesafe kuralları gözetilecek.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-09-05 10:34:57



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