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Antalya’da tedbirler kapsamında buruk düğün heyecanı 1 saatlik düğünde dans etmesine izin verilmeyen davetliler, gelin ve damadı sadece uzaktan izlemekle yetindi

İHA

Antalya’da tedbirler kapsamında buruk düğün heyecanı 1 saatlik düğünde dans etmesine izin verilmeyen davetliler, gelin ve damadı sadece uzaktan izlemekle yetindi

Antalya’da alınan kararlar doğrultusunda 1 saat süren düğün organizasyonunda, masalarda meşrubat ve yiyecekler yerine sadece su yer aldı, davetlilerin ise dans etmesine izin verilmedi. Sosyal mesafeli masalarda oturarak, maskelerini çıkarmayan davetliler de, dans etmesine izin verilen gelin ve damada uzaktan bakarak destek verdi.
İçişleri Bakanlığı daha önce 14 il olmak üzere sınırlandırılma getirilen düğünlerle ilgili yeni genelge yayınlandı. Covid19 tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlara göre düğün, nişan gibi organizasyonlarla ilgili kısıtlamalar ülke geneline yayıldı. 81 ilde en geç 4 Eylül tarihi itibariyle sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceği, sadece nikah merasimi şeklinde yapılabilecek düğünler ile nikahlarda gerekli tedbirlere uyulmak şartıyla en fazla 1 saat süreliğine izin verileceği açıklandı.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kırcami Mahallesi’nde bulunan bir düğün bahçesinde de, genelgeye göre düğün organizasyonu gerçekleştirildi. Salon girişine gelen misafirlerin ateşleri ölçülerek içeri alınırken, maskesini takmadan girmeye çalışanlar ise uyarıldı. Sosyal mesafeli masaların oluşturulduğu bahçede, masalara ikramlık konulan yiyeceklerin ve meşrubatların yerine sadece su yer aldı. Nikah kıyılmasından sonra ise dans alanına sadece gelin ve damat alındı.
Danstan önce yapılan anonsta, “Maskeleri bankalarda, devlet dairelerinde nasıl çıkarmıyorsak burada da çıkarmayacağız. Ne birbirimize hastalık bulaşsın, ne de başkasında bulaştıralım. Sadece gelin ve damadı sahnede oynatacağız. Hep beraber alkışlayıp, onlara moral verelim” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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