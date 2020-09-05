İş ortağının 3 bıçak darbesiyle sokak ortasında öldürülen kişinin cenazesi alındı

Antalya’da iş ortağı tarafından sokak ortasında 3 bıçak darbesiyle öldürülen kişinin cenazesi yakınları tarafından alındı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi 6495. Sokak ile 6499. Sokağın birleştiği alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin ortaklarından Halil Kuş (59) ve M.A. (40), ortak arkadaşları F.B. (50) ile bir evde bir araya geldi. Burada eğlenen iki ortağın arasında iddiaya göre bir süre sonra belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sokağa taştı ve iki arkadaş arasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Halil Kuş, boynundan ve göğsünden 3 bıçak darbesi alıp kanlar içerisinde yere yığılırken M.A. da karnından yaralandı. Karnını tutarak olay yerinden ayrılan M.A., suç aletini de yakınlardaki çalılık alana fırlattı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Halil Kuş’un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yakın bölgede yakaladığı yaralı M.A. ise ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çalılık alanda M.A.’nın kullandığı bıçağı buldu. Polis F.B.’yi ise ifadesi için polis merkezine götürdü. Halil Kuş’un cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Halil Kuş’un cenazesi ise bugün yakınları tarafından adli tıp kurumu morgundan alındı. Kuş’un cenazesinin Serik ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Şüpheli M. A.’nın ise hastanede tedavisi devam etiği bildirildi.

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