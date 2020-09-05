Kaymakam Yiğit’den Covid-19 denetimi

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Side antik kentte denetimlere katıldı.

Beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yarbay İlker Özcan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, Side Selimiye Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Mustafa Şen, Manavgat Belediyesi Zabıta Amiri İbrahim İşbilir ve diğer yetkililer ile birlikte, iş yerlerini denetleyen Kaymakam Yiğit, esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmasını istedi. Kaymakam Yiğit, ziyaret esnasında bazı turistlerle İngilizce sohbet ederek, maskesi bulunmayan turistlere uyarıda bulundu.

Kaymakam Yiğit yaptığı açıklamada, ilçede ekiplerin gün boyu denetimler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Side antik kentte yaptığımız denetimlerde, genel anlamda esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın duyarlı olduğunu gördük. İşyerlerinde kuralların uygulandığını görmek bizi mutlu ediyor. Denetimlerde salgın ile mücadelede riayet edilmesi gerekenleri esnaf ve vatandaşlara hatırlatıyoruz. Tedbirlere dikkat etmedikçe maalesef vaka sayısı artıyor. Bizler vatandaşımızı maske, mesafe, temizlik konusunda hassasiyeti artırmaya davet ediyoruz. Çünkü bu mücadelede en büyük gücümüz maske, mesafe ve temizliktir. Denetimlerimiz sürecek. ” ifadelerini kullandı.

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