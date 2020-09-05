Alanya HEP'ten aşure ikramı

Alanya HEP Üniversitesi, kültürel değerleri KOVİD19 sürecinde de yaşatabilmek adına, Muharrem ayına özel olarak yüzyıllardır kaynatılan aşure geleneğini, sınırlar çerçevesinde yaşatmaya devam etti. Alanya halkına özel olarak Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün profesyonel mutfağında, hijyenik koşullarda ve lezzetinden ödün verilmeden hazırlanan aşure Alanya halkına, çevre kurum ve kuruluşlara ikram edildi. Alanya HEP Üniversitesi kadrosu, aşureyi COVİD19 salgınının getirdiği kurallara uygun olarak dağıtırken, sosyal etkinliklerinin devam edeceği ve bu anlamda geleneklerinin takipçisi oldukları mesajını verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.