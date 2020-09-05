Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açılması sonucu ölen Rabia'nın cenazesi ailesine verildi (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaşamını yitiren Rabia Çerçi'nin cenazesi, ailesi ve yakınlarının katıldığı namazın ardından ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2020-09-05 16:37:44
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