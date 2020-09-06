Kepez Belediyesinden evlenecek 28 bin 293 çifte talasemi testi

Türkiye’deki belediyeler arasında ilk talasemi testi ruhsatını alan Kepez Belediyesi, bugüne kadar evlenecek 28 bin 293 çifte talasemi testi hizmeti sundu.

Sağlık alanında önemli hizmetlere imza atan Kepez Belediyesi, Belediye Tıp Merkezi ile ilçe sakinlerine özel hastane konforunda hizmet veriyor. Türkiye’deki belediyeler arasında ilk talasemi testi ruhsatını alan Kepez Belediyesi, evlenecek çiftlere talasemi testi hizmeti de sunuyor. Evlenecek çiftlerin talasemi testi işlemlerini daha hızlı ve ekonomik bir şekilde gerçekleştiren Kepez Belediyesi, bu hizmetiyle binlerce kişinin takdirini kazanıyor. Merkez, bugüne kadar 28 bin 293 çifti talasemi testi hizmetiyle buluşturdu.

Hızlı ve ekonomik

Kepez Belediyesi’nin evlenecek çiftlere yönelik sunduğu bu hizmet özellikle evlilik hazırlıkları için iş yerinden kısıtlı izin alabilen çalışanlara büyük kolaylık sağlıyor. Evlenecek çiftler talasemi test sonuçlarını gün içinde alabiliyor. Kepez Belediyesi’nin talasemi testi hizmetinden sadece Kepezliler değil, evlenecek tüm çiftler yararlanabiliyor. Talasemi testi yaptırmak isteyen çiftler, Kepez Tıp Merkezi’nin 338 11 22 nolu telefon hattından gerekli bilgilere ulaşılabileceği bildirildi.

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