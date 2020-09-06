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'Şila'yı şişme havuzda hortumla yıkayıp, serinletti

DHA

'Şila'yı şişme havuzda hortumla yıkayıp, serinletti


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, nem oranının yüzde 80'leri bulduğu bugünlerde kuaför Şenay Göktürk, köpeği 'Şila'yı şişme havuzda hortumla yıkayıp, serinletmeye çalıştı. 
Basra alçak basınç merkezi nedeniyle en sıcak eylül ayının yaşandığı Antalya bölgesinde termometreler, gölgede 40 dereceye kadar çıkıyor. Özellikle Alanya'da nem oranının da yüzde 80'leri aşmasıyla bunaltıcı hale gelen sıcak hava, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Sokak hayvanları gölgeler ve süs havuzları etrafında yatarak serinlemeye çalışırken, evlerinin bahçesinde kedi ve köpek besleyenler de hortumlarla su tutarak ve şişme havuzlarda serinlik sağlamaya çalışıyor. 
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan kuaför Şenay Göktürk'ün köpeği 'Şila' da sıca havada bahçedeki şişme havuza girerek serinliyor. Sıcak günlerde bunalan köpeğini serinletmeye çalışan Göktürk, bazen günde 23 kez yıkamak zorunda kaldığı söyledi. 
'SOKAK HAYVANLARINI UNUTMAYALIM'
Şenay Göktürk, hayvanların sıcak hava nedeniyle çok zorlandığını belirterek, sokak hayvanları için de mutlaka etrafa su ve mama koyduğunu söyledi. Sıcak günlerde herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet eden Göktürk, "Sıcaktan çok bunalan 2 köpeğimiz var. Sokak köpekleri de öyle, genellikle hepsine su bırakıyoruz, beslemeye çalışıyoruz. Halkımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Bizim kendi köpeklerimiz bile çok bunaldığı için günde 23 sefer yıkamak zorunda kalıyoruz. Sokak hayvanlarına karşı da duyarlı olalım. Onların sularını, yemeklerini eksik etmeyelim" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2020-09-06 10:32:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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