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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank’tan Kepez’e bilim desteği

İHA

Bakan Varank’tan Kepez’e bilim desteği

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katkı ve destekleriyle DokumaPark’a kazandırdıkları Antalya Bilim Merkezi’nin bilimsel alt yapısının daha da güçleneceğini söyledi.
Tütüncü, eski Dokuma Fabrikasında 12 bin 500 metrekare alanda kurdukları Antalya Bilim Merkezi’nin bilimsel olanaklarının artırılmasını görüşmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti. Bakanlık makamında gerçekleşen ziyarette AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik de yer aldı.
Başkan Hakan Tütüncü, görüşmede Bakan Mustafa Varank’a, bilimsel sergi düzeneklerinin kurulması çalışmaları devam eden Antalya Bilim Merkezi’nin, sergi sayısının ve bilimsel olanaklarının artırılması talebini iletti.
Akdeniz’de tek, Antalya’da ilk
Ankara ziyaretinin ardından Antalya’ya dönen Başkan Tütüncü, Bakan Varank ile yaptığı görüşmenin detaylarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Antalya’da ilk, Akdeniz Bölgesi’nde de tek olacak bir bilim merkezi projesi üzerinde çalışıyoruz. Bilim merkezini, eski Dokuma Fabrikası’nın içerisinde 12 bin metrekare alana kuruyoruz. Bilim merkezi, TÜBİTAK iş birliği ilçemize kazandırılan ama sadece Antalya’nın değil bütün bölge illerindeki öğrencilerimizin okuma, öğrenme ve bilimsel bilgi ile buluşmak isteyen bütün vatandaşlarımızın bir buluştuğu nokta halinde gelecek.Bilim merkezinin sergilerini geliştirmeye, donanımlarını artırmaya ve içeriklerine yeni içerikler eklemeye yönelik birtakım taleplerimiz vardı.
Bu taleplerimizi, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a ilettik. Bakanımızla yaptığımız toplantıda bu talepleri değerlendirdik. Sayın Bakanımız da, bizim taleplerimiz doğrultusunda Antalya Bilim Merkezi'nin geliştirilmesi, daha çok bilimsel serginin, bilimsel bölümün olması konusunda TÜBİTAK’a talimatlarını ileteceğini ifade etti. Desteklerinden dolayı Varank’a teşekkürlerimi iletiyorum. Antalya Bilim Merkezi, bilimsel bilgi ile buluşmak isteyen herkesin, yenilikçi düşüncelerin peşinde olanların ve bilim tutkunlarının ortak değeri haline gelecek. Bu amaç, bizim için büyük bir hayaldi. Şimdi bu hayali Hükümetimizle, Bakanımızla birlikte gerçekleştiriyoruz.”
Açılış 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda
Tütüncü, Antalya Bilim Merkezi’nin ne zaman ziyarete açılacağı ile ilgili de şunları söyledi: “Antalya Bilim Merkezi, TÜBİTAK işbirliğiyle yapılan bir projeydi. Binanın yenilenmesi, mekanını sağlanması, alt yapı hazırlıklarının tamamının yapılması belediyemize aitti. Belediyemiz, üzerine düşen ödevleri en güzel şekilde yerine getirdi. Bilim merkezinin tefrişatı, TÜBİTAK ile yapılıyor. Antalya Bilim Merkezi’nin tanıtım ve eğitim ziyaretleri 2021’in ilk aylarında başlayacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da, Antalya Bilim Merkezi’ni Kepez’in güzel bir zafer abidesi eseri olarak resmi açılışını yapacağız. Böylelikle de Antalya’da bilim, öğrenme ve eğitim adına önemli bir başarıyı gerçekleştirmiş olacağız.”
AK Parti Milletvekilleri ile Türel’e bilim teşekkürü
Eğitime önem veren bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Hakan Tütüncü, “Birçok okulun yapılmasına destek verdik. Eğitimle ilgili değişik projeler geliştirdik. Hayat boyu öğrenmeyi bir belediyecilik modeli haline dönüştürdük. Antalya Bilim Merkezi, eğitime verdiğimiz katkıyı, desteği ve eğitimle ilgili çalışmalarımızı zirve noktasına taşıyacak çok önemli bir yatırım oldu. Bu proje; bilimle ilgili herkesin çok alkışlayacağı, beğeneceği, sunulan hizmetlerden de çok faydalanacağı sıra dışı bir iş olacak. Antalya’ya hayırlı uğurlu olsun. Bakanımıza, Ak Parti Antalya Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki katkı ve desteklerinden dolayı Menderes Türel’e de çok teşekkür ederim.” diyerek açıklamasını tamamladı.
Bilimsel sergilerin kurulmaya başlandı
TÜBİTAK Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında bilim merkezinin, bilimsel sergilerinin tasarımı, üretimi ve temini de büyük oranda tamamlandı. Akdeniz bölgesinde tek, Antalya’da ilk olan bilim merkezinde, bilimin temelleri ile neşeli adımlar bilimsel sergilerinin kurulumu tamamlandı. Yeryüzü ve uzay ile sanal ve artırılmış gerçeklik sergilerinin ihalesi ise yakın bir zamanda yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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