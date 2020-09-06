Makine Mühendisleri Odası'ndan asansör yerine merdiven kullanımı uyarısı Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca: " Mecbur kalmadıkça asansöre binmeyin"

MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, son dönemde tekrar hızla artan Covid19 salgını dolayısıyla, ofis ve iş yerlerinde zorunlu haller dışında asansör yerine merdivenlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade ederek, 'birtakım önlemler alınmalı ve asansörlerde taşınan insan sayısı azaltılmalı' dedi.

Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, ülke genelinde son günlerde yayılımı artan Covid19 virüsü nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılması gerektiğini belirtti. Virüsün kapalı ortamlarda ve insanların temas ettiği noktalardan daha fazla yayılması nedeniyle asansörlerde de gerekli sterilizasyonun sağlanması gerektiğini aktaran Başkan Atmaca, TMMOB MMO İklimlendirme Teknik Kurulu'nun son açıklamaları doğrultusunda alınması gereken tedbirleri hatırlattı.

Zorunlu olmadıkça asansöre binilmeyip mümkün olduğunca merdivenlerin kullanılması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. İbrahim Atmaca, asansörlerde taşınan insan sayısının azaltılmasını ve 1 metrekareye 1 kişi olacak şekilde asansör kullanımın önerildiğini söyledi.

Asansör kabinlerinin bekleme halindeyken kabin kapılarının açık olacak şekilde beklemesinin sağlanması gerektiğini söyleyen Atmaca, "Asansörün beklediği katta binanın dış havaya açılan kapısı veya penceresi varsa açık tutulmalıdır. Ancak bekleme halinde ikenvarlık sensörü ile çalışan UVC ile dezenfeksiyon yapılıyorsa kapılar kapalı tutulmalıdır" diye konuştu.



Başkan Atmaca alınması gereken diğer tedbirleri şu şekilde sıraladı:

Asansör kuyusu mümkünse üstten havalandırılıp mümkün olan en alt kottan egzoz edilmelidir. Kuyu boşluğunun en alt kotuna denk gelen katta dış havaya bağlantı yapılarak kirli havanın egzoz fanı ile dışarıya tahliyesi gerçekleştirilmelidir. Kabin içine mümkünse hava yukarıdan basılıp aşağıdan toplanmalı böylece kirli havanın insan solunum mesafesinden uzaklaştırılması sağlanmalıdır. Kabin taze hava fanının önüne mümkünse Hepa filtre takılması da önerilmektedir. Asansör kuyularının bakım ve temizliği sağlanmalı, bakım periyodunda kuyu temizliği kayıt altına alınmalıdır. Asansör kuyu dibinde oluşabilecek nem ve su birikintisi için süzgeç, pis su pompası gibi tesisatlar oluşturularak önlem alınmalı ve zeminin kuru kalması sağlanmalıdır.

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