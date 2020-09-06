Konyaaltı Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) SON yılların en sıcak eylül ayının yaşandığı Antalya'da sahiller, kalabalık görüntüsüyle dikkat çekti. Konyaaltı Sahili'nde aileler, pazar günü çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi.

Basra alçak basınç merkezi nedeniyle tarihin en sıcak eylül ayının yaşandığı Antalya'da kent sakinleri, hafta sonu sahillere akın etti. Hava sıcaklığı, turizm kentinde 33 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 40 olduğu Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, kalabalık görüntüsüyle dikkat çekti. Deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü sahili tercih edenlerden kimileri, şemsiye gölgesini seçti kimileri de şapka takıp, denize girmeyi tercih etti. Aileler, çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-09-06 14:18:44



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