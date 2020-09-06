Tuğba Özay'dan sokak hayvanları için anlamlı bağış

Ünlü sanatçı ve manken Tuğba Özay, Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Barındırma Merkezi’ndeki kediler için kedi kumu ve mama bağışladı.

Toplumsal konulara, doğaya ve hayvanlara yaptığı sosyal projeler ile anılan ünlü sanatçının hayvan barınağı ziyaretine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de eşlik etti. 400 litre kedi kumu ile 750 kilogram ağırlığında kedi mamasıyla sevimli dostları unutmayan sanatçı Özay, hayvan barınağını gezerek Başkan Şükrü Sözen’den yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Başkan Şükrü Sözen ise tüm Manavgat halkı ve hayvan severler adına Tuğba Özay’a katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür plaketini takdim etti. Hoş sohbetin ardından Manavgat aşığı olduğunu belirten Tuğba Özay, Manavgat’ta uzun yıllardan beridir yaşadığını dile getirerek, Başkan Şükrü Sözen’in hizmetlerinin ve projelerinin aşık olduğu kente artı değer kattığını ifade etti.



"Farklı etkinliklere destek veriyorum"

Özay, “Doğayı ve yaşamı seven birisi olarak hep ifade ettiğim gibi hepimiz elimizden geldiği kadarıyla tüm canlılar için emek harcamamız gerektiğine inanıyorum. Manavgat’ta yaşayan birisi olarak sadece hayvanlarımızla ilgili çalışmalarla değil caretta caretta ve doğadaki çöp toplama kampanyalarıyla da destek vermeye çalışıyoruz. Allah’ın sessiz kullarına katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bizlere. Başkanımız Şükrü Sözen’in de doğaya ve hayvanlara destek veren çalışmalar yaptığını biliyoruz ve takip ediyoruz. Kendisine hizmetlerinden ve projelerinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.



"Örnek teşkil ediyor"

Başkan Şükrü Sözen ise, “Sanatçımız Tuğba hanımın birçok insana örnek teşkil edecek bir şekilde hayvanlarımıza bağış yapmasından dolayı oldukça mutluyuz. Amacımız farkındalık oluşturabilmek, doğada yaşayan her canlıyı sahiplenmesini ve onların da bizlerle aynı ortamda yaşadığını hissettirebilmek. Dünyanın en güzel kentinde yaşıyoruz. Burada yaşayan insanlar olarak burada doğasına, ağacına, ırmağına, sahiline, carettasına ve sokak hayvanlarına duyarlı olmalıyız. Tüm bu unsurlar yaşamımızın bir parçası ve bizler bir bütün halindeyiz. Tuğba hanımın da carettalarla ilgili duyarlılık gösterdiğini de sokak hayvanlarına da farkındalık oluşturan projelere imza attığını biliyoruz. Desteklerinden ve katkılarından dolayı Manavgat halkımız ve tüm hayvan severler adına kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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