Antalya'da arıza yapan tur teknesindeki 190 düzensiz göçmen yakalandı

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Antalya’da kaçak yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen 190 düzensiz göçmen, tekneleri arızalanınca jandarma tarafından yakalandı.

Kumluca’nın Adrasan Tatil Merkezi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen Afgan,Pakistan ve İran 190 mülteciyi taşıyan tekne sabaha karşı arıza yaptı. Adrasan sahiline yaklaşan tekneyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kıyıya yaklaşan tekneye baskın yapan jandarma aralarında çocuklarında bulunduğu mülteci grubunu, işlemlerini yapmak üzere Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığına götürdü.

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