Sahilde Covid-19 denetimi

Erdoğan: Söylüyoruz ama tüm yurtta salgın tedbirlerine uyulmuyor

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Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri yaptığı denetimde, 4 bin 68 vatandaşı korona virüs tedbirleri konusunda bilgilendirdi.

Antalya’da Covid19 tedbirleri kapsamında sahillerde denetimler arttırıldı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, 4 Eylül'de alınan tedbirleri kontrol için denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 191 adet tur teknesi, dalış, ticari yat ve 23 adet plaj işletmesi kontrol edildi. 4 bin 68 vatandaş, korona virüs tedbirleri konusunda bilgilendirildi.

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