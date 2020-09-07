Kumluca'da 190 kaçak göçmen yakalandı

Erdoğan: Söylüyoruz ama tüm yurtta salgın tedbirlerine uyulmuyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, tur teknesiyle yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 190 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Kumluca'ya bağlı turizm merkezi Adrasan'da, sabaha karşı, içinde kaçakların bulunduğu tur teknesinin karaya yaklaştığını görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Adrasan Koyu'na yaklaşan tekneden inip, karaya doğru dağılan kaçakları yakaladı. Kaçak göçmenlerden bazıları, bölgede izini kaybettirmeye çalışırken, jandarmadan kaçamadı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 190 kaçak göçmen, işlemleri için emniyete götürüldü. Kaçakların tur teknesiyle Yunanistan'a geçmeye çalıştığı, tekne arıza yapınca da Adrasan Koyu'na girdiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2020-09-07 11:06:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.