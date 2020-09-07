SunExpress'ten dış hat uçuşlarında esnek bilet uygulaması



ANTALYA, (DHA) SUNEXPRESS, pandemi sürecinde misafirlerinin daha rahat seyahat edebilmesini sağlamak amacıyla dış hat uçuşlarında, uçuş rezervasyonu olan yolcularına maksimum esnekliğe sahip, yeniden rezervasyon avantajı sunuyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte SunExpress misafirleri, bugünden itibaren 31 Ekim'e kadar yapacakları ve son uçuş tarihi 31 Mart 2021 olan İzmir ve Anadolu destinasyonları kalkışlı ve varışlı tüm dış hat uçuş rezervasyonlarını, orijinal uçuş tarihlerinden 15 gün öncesine kadar hiçbir değişiklik ücreti ödemeden değiştirebilecek. Sadece bir defaya mahsus sunulan bu esnek bilet uygulamasıyla birlikte yolcular, dilerse son uçuş tarihi 31 Ekim 2021 olmak kaydıyla aynı rotadaki farklı uçuş için yeniden rezervasyon talebinde bulunabilecek.

YENİDEN REZERVASYON TÜM SATIŞ KANALLARINDAN YAPILABİLİYOR

Hava yolu şirketinin web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden doğrudan yapılan rezervasyonlar ve seyahat acenteleri gibi diğer rezervasyon kanalları üzerinden yapılan bilet işlemleri için geçerli olan bu uygulama ile misafirler, İzmir ve Anadolu destinasyonları kalkışlı ve varışlı tüm dış hat uçuş rezervasyonlarını değiştirebilecek. Tarife değişikliği yapmak isteyen yolcular ise sadece ilgili değişiklikten doğan ücret farkını ödeyecek.

Şirketin satış müdürü Michael Schober, "Yolcularımıza sunduğumuz yeni esnek bilet teklifimizle misafirlerimizin yurt dışı seyahatlerini endişe duymadan gerçekleştirebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Sunduğumuz bu esneklik sayesinde, seyahat acentelerimizin de müşterilerine havayolu firmamızı gönül rahatlığıyla önerebilir ve böylece 2020 komisyon modelimizden yararlanabilirler" diye konuştu.

DHA-İş Dünyası Türkiye-Antalya

2020-09-07 11:08:59



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