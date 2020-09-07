Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri açıklandı



ANTALYA, (DHA) BU yıl 3 Ekim´de başlayacak 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali´nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması´nda yer alacak 12 film belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek´in başkanlığını yaptığı festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması´na 47 film ile başvuru yapıldı. Festival danışmanı, akademisyen ve sinema yazarı Ahmet Gürata ile sinema yazarları Sevin Okyay ve Mehmet Açar´dan oluşan Seçici Kurul'un değerlendirmeleri sonucu belirlenen 12 film, Antalya´da yarışacak. Fikret Reyhan´ın 'Çatlak', Tankut Kılınç´ın 'Dersaadet Apartmanı', Nesimi Yetik´in 'Dirlik Düzenlik', Derviş Zaim´in 'Flaşbellek', Orçun Benli´nin 'Gelincik', Erdem Tepegöz´ün 'Gölgeler İçinde', Azra Deniz Okyay´ın 'Hayaletler', Tunç Şahin´in 'İnsanlar İkiye Ayrılır', Atalay Taşdiken´in 'Kar Kırmızı', Barış Gördağ ve Yasin Çetin´in 'Koku', Ferit Karol´un 'Kumbara' ve Reis Çelik´in 'Ölü Ekmeği' adlı filmleri, Altın Portakal'da yarışacak.

ULUSAL YARIŞMA´DA TÜRKİYE VE DÜNYA PRÖMİYERLERİ YILI

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması´na bu yıl getirilen 'Türkiye´de ilk gösterim' koşulu ile yarışmaya seçilen tüm filmler, Türkiye´de izleyiciyle ilk kez Antalya´da buluşacak. Yarışmadaki 9 film (Çatlak, Dersaadet Apartmanı, Dirlik Düzenlik, Flaşbellek, Gelincik, İnsanlar İkiye Ayrılır, Kar Kırmızı, Koku ve Kumbara) ise aynı zamanda dünya prömiyerlerini Antalya Altın Portakal Film Festivali´nde yapacak.

SİNEMAYA 770 BİN TL DESTEK

57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali´nin sinema sanatına desteği geçen yıl olduğu gibi devam ediyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması´na seçilen filmler, 300 bin TL tutarındaki 'En İyi Film Ödülü´nün yanı sıra her biri 100 bin TL değerindeki 'Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü' ve 'Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü' de dahil olmak üzere 16 kategoride yarışacak. Sinema sektöründeki kadın emeğinin görünürlüğüne dikkat çekmek için geçen yıl ilk kez verilen 50 bin TL değerindeki 'Cahide Sonku Ödülü' de bu yıl yine yarışmadaki filmlerden birinde kamera arkası ya da önü fark etmeksizin çalışmış bir kadın sinemacıya verilmeye devam edecek. İlerleyen günlerde açıklanacak 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması' jürisi, toplam 770 bin TL tutarındaki ödüllerin sahiplerini belirleyecek. Geçen yıl olduğu gibi Film Yönetmenleri Derneği jürisi, 'En İyi Yönetmen Ödülü´nü; Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi de 'SİYAD En İyi Film Ödülü´nün sahibini belirleyecek. Ödüller, 10 Ekim akşamı düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni´nde sahiplerini bulacak.

ULUSAL YARIŞMA FİLMLERİ

Çatlak / Fikret Reyhan

Dersaadet Apartmanı / Tankut Kılınç

Dirlik Düzenlik / Nesimi Yetik

Flaşbellek / Derviş Zaim

Gelincik / Orçun Benli

Gölgeler İçinde / Erdem Tepegöz

Hayaletler / Azra Deniz Okyay

İnsanlar İkiye Ayrılır / Tunç Şahin

Kar Kırmızı/ Atalay Taşdiken

Koku / Barış Gördağ, Yasin Çetin

Kumbara / Ferit Karol

Ölü Ekmeği / Reis ÇelikDHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya

2020-09-07 11:17:40



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