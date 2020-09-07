Kemerin el işi sanatçıları yeni yerlerine kavuştu Sanat sokağına yapılan 43 dükkan, el işi sanatçılarına teslim edildi

Kemer’de Mustafa Ertuğrul Aker Parkı yanındaki sanat sokağında yapılan 43 dükkan, el işi sanatçılarına teslim edildi. Sanatçılar, kendi imal ettikleri el sanatları, resim, takı, örgü, ahşap ve cam boyamaları kendi dükkanlarında satışa sunmaya başladı.

Başkan Necati Topaloğlu’nun talimatıyla, el işi yapanların daha özgür olması ve rahat etmeleri amacıyla ve Atatürk Parkında yapımına başlanan yeni projeden dolayı el işi sanatları platformu yeni yerlerine taşındı. Mustafa Ertuğrul Aker Parkı yanındaki sanat sokağında yapılan 43 dükkan, el işi sanatçılarına teslim edildi. Dükkan sahipleri, ilçeye gelen yerli ve yabancı misafirlerin çok sık kullandığı sokakta, el emeği göz nuru yaptıkları el işlerini daha iyi bir ortamda satma imkanı elde ediyor.

Dükkan sahiplerinden Sevim Yıldırım, yeni yerinden çok memnun olduğunu belirterek, satışların biraz durgun olduğunu ancak daha özgür hareket ettiklerini kaydetti. Şu anda yeni yerlerine adapte olmaya çalıştıklarını anlatan Yıldırım, “Yer olarak güzel bir yerdeyiz. Temiz ve kalabalığın daha fazla olduğu yer. Bir eksiğimiz yok. İnsanların geçiş güzergahı ama korona virüsten dolayı fazla satış olmuyor” dedi.



“Özgür davranıyoruz”

Tuğba Altınalan ise “Burası süper oldu. Burada daha özgür davranıyoruz. Kimsenin gözü kimsenin parasında kalmıyor. Eski yerde çok yan yanaydık ve bazen kavgalar çıkıyordu. Burada kimse birbirine karışmıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Eski yerimizden çok daha güzel”

Müge İnal da yeni yerlerinin eski yerlerine göre daha güzel olduğuna dikkat çekerek, “Önceki yerde brandanın altında yaz aylarında çok sıcak oluyordu. Burası daha iyi oldu ve istediğimiz zaman dükkanımızı kendimiz kapatıp açabiliyoruz. Buraya gelen müşteriler burayı çok sevdiğini söylüyorlar. Bize böyle bir imkan sunduğu için Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu’na teşekkür ediyoruz” dedi.



“Müşterinin alışmasını bekliyoruz”

Mengube Tuncay da, “Yer olarak güzel. Memnunuz ama müşterinin alışmasını bekliyoruz. En azından burada kendimize ait yerimiz oldu. İstediğimiz zaman kapımızı kapatıp gidiyoruz. Daha özgürüz burada. Sanat sokağının girişinde buranın bir tanıtım anlamında tabelası olsa daha güzel olur” şeklinde konuştu.

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