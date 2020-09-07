Otomobilin birinin çarptığı, diğerinin de üzerinden geçtiği İngiliz kadın öldü



Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen İngiliz Fezhana Bettael (46) önce bir otomobilin çarpması, ardından da arkadan gelen başka bir otomobilin üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kazaya karışan araçlardan biri karşı şeride geçip takla attı. Kazanın ardından iki otomobilin sürücüsü de gözaltına alındı.

Kaza, Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinden dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İngiliz Fezhana Bettael'e Gazipaşa yönünden gelen Ahmet Ş.'nin (24) kullandığı 07 HTN 80 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan kadın turist yerde hareketsiz kalırken, Deniz G.'nin kullandığı 07 ABG 786 plakalı otomobil de üzerinden geçti. Kazanın etkisiyle 07 HTN 80 plakalı otomobil refüjde bulunan ağaca çarptıktan sonra takla atarak karşı şeritte durdu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fezhana Bettael'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. İngiliz kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sürücüler Ahmet Ş. ve Deniz G. ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2020-09-07 12:27:21



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