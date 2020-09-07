Korkuteli Yukarı Karaman yolu yenileniyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli’nin Yukarı Karaman Mahallesi grup yolunu sathi asfaltla kaplıyor. Çalışmanın ardından grup yolu daha konforlu ve güvenli hale gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Korkuteli ilçesine bağlı Yukarı Karaman Mahallesi grup yolunu yeniliyor. Alt yapı ekiplerinin stabilize yol çalışması yaptığı grup yolunda, asfalt öncesi hazırlık çalışması yürütülüyor. Ekipler, grup yolu üzerinde hazırlığı tamamlanan bölümlerin sathi asfalt kaplama çalışmalarına başladı. 7 kilometre uzunluğundaki grup yolu çalışmaların tamamlanmasının ardından daha konforlu ve güvenli hale gelecek.

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