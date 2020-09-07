Tütüncü’den kitap bağışı çağrısı

DokumaPark’ta yapımına başlanan Cemil Meriç Kütüphanesi’ne, 50 kitapla ilk bağışı yapan Başkan Hakan Tütüncü, “Hediyelerin en güzeli kitaptır. Bağışlarınız, Cemil Meriç kütüphanemizde yıllar boyu gelecek nesilleri aydınlatan bir meşaleye dönüşsün” çağrısında bulundu. Müze kütüphane kimliğinde hizmet verecek olan Cemil Meriç Kitaplığı, müze ve kültür adası haline getirilen eski Dokuma Fabrikası yerleşkesinde kitapseverlerle buluşacak.Müze kimliği ile Antalya’da ilk olan kütüphane, eski Dokuma Fabrikası’nın 1000 metrekare büyüklüğündeki trafo binasına kuruluyor. Güçlendirilme ve restorasyon çalışmaları tamamlanan binada, kütüphane kurulması çalışmasına başlandı.



Cemil Meriç Kitaplığı’na ilk bağış Tütüncü’den

Kitap koleksiyonuna bağışların da kabul edileceği Cemil Meriç Kitaplığı için Kepez Belediyesi Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Fotoğrafçılar ve Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası, Hukuki Araştırmalar Derneği Antalya Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalanmıştı.

Bu protokolün ardından kütüphaneye internet üzerinden bağış yapılabilmesi için‘ kitaplik.kepezbld.gov.tr’ linki kuruldu. Cemil Meriç Kitaplığı’nı, Antalya’ya kazandıran Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de bu linkten kütüphaneye, 50 kitap ile ilk bağışı yaptı.



Bağış için ‘kitaplik.kepezbld.gov.tr’ linki

Kamuoyuna, kütüphaneyi birlikte kuralım, çağrısında bulunan Başkan Hakan Tütüncü, “Kitap bağış kampanyamıza internet aracılığıyla katılabilirsiniz. ‘kitaplik.kepezbld.gov.tr’ linkine kayıt bıraktığınız takdirde ekiplerimiz sizinle irtibata geçecek. Bağışladığınız kitapları adresinizden teslim alacaklar.” ifadesini kullandı.



‘Bağışlarınız gelecek nesle meşale olsun’

Cemil Meriç Müze Kütüphanesi için 50 kitaptan oluşan ilk bağışı yaptığını aktaran Başkan Tütüncü, şunları söyledi: Kepez'e şahane bir müze kütüphane kuruyoruz. Eski dokuma Fabrikası’nın trafo binası, 1000 metrekare büyüklüğünde harika bir kitaplık oluyor. Cemil Meriç, adıyla anlam kazanacak bu kütüphane, okurlara, kitap kurtlarına ve öğrencilerimize 7gün/24saat açık olacak. İstiyoruz ki, bu kütüphaneyi birlikte kuralım. Kitaplarını, şahsi kütüphanelerini bağışlamak isteyen dostlarımız ‘kitaplik.kepezbld.gov.tr’ linkini tıklayarak bize katkıda bulunabilirler. Hediyelerin en güzeli kitaptır. Hadi bağışlarınız Cemil Meriç kütüphanemizde yıllar boyu gelecek nesillere aydınlatan bir meşaleye dönüşsün. Okumak ve öğrenmek hepimize çok yakışıyor.” açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.