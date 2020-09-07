Antalya İl Salgın Denetim Merkezi 7/24 görevde

Antalya'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kurulan İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) faaliyetlerine devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş koordinasyonuyla kurulan İSDEM'in 112 Acil Yardım Çağrı Merkezinde 7 gün 24 saat hizmet vereceği belirtildi.



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İSDEM’de denetim planlamasını yapmak, mahalle denetim ve iş yeri denetim ekiplerinin koordinasyonunu sağlamak ve gelen ihbar/şikayetleri ilgili denetim ekiplerine iletmek üzere 7 gün 24 saat esasına görev yapmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilmiştir. Covid19 kapsamında alınan önlemlere veya belirlenen kurallara aykırı durumlarla karşılaşan vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulaması üzerinden ya da 112 çağrı numarası üzerinden İSDEM ihbar ve şikayette bulunabileceklerdir. Diğer taraftan, İSDEM yazılımı üzerinden yapılacak denetimler için bütün ilçelerimizde Sağlık Bakanlığı salgın çalışma ve yönetim rehberi doğrultusunda hazırlanan formlar kullanılarak, denetimler yapılması amacıyla her bir iş kolu için kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetim birimlerinin ve ihtiyaç duyulması halinde meslek odalarının uzmanlık bilgisine sahip personelinden oluşan iş yeri denetim ekipleri, Covid19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarını sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar ve azaların da görevlendirildikleri mahalle denetim ekipleri oluşturulmuştur"

İş yeri denetim ekipleri ve mahalle ekipleri tarafından 19 ilçede yapılan denetimlerin devam ettiği belirtilerek, kurallara uymadığı tespit edilen kişi ve işletmelerinin uyarıldığı, ihlalin devam etmesi halinde ise il ve ilçe hıfzısıhha kurullarının kararları doğrultusunda idari para cezası uygulandığı, suç teşkil eden davranışlara da gerekli adli işlem cezalarının başlatıldığı bildirildi.

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