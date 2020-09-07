3 ayda 10 bin metrekare kaldırım

Altyapı çalışması tamamlanan cadde ve sokaklarda kaldırım çalışmalarını tamamlayan Konyaaltı Belediyesi, üç ayda 5 ayrı mahallede 10 bin metrekare kaldırım yaptı.

İlçe genelinde kaldırım yenileme, kilit taşı döşeme ve yol asfaltlama çalışmalarını sürdüren Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in talimatlarıyla çalışmalarına hız verdi. Üç ay gibi kısa süre içinde Uncalı, Siteler, Pınarbaşı, Uluç ve Gürsu mahallelerinde toplam 10 bin metrekare kilit parke kaldırım yapıldı. Belediye ekipleri, Gürsu Mahallesi 357 Sokak’ta kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Konyaaltı Belediye Başkan Semih Esen, yıl tamamlanmadan 10 bin metrekare daha yeni kaldırım yapmayı hedeflediklerini söyledi. Esen, “Parke taşı döşeme çalışmalarımızla park ve peyzaj çalışmalarımızı birleştirip yeşil alanlarıyla daha yaşanabilir, modern yerleşim alanlarına kavuşuyoruz. İlçemize eksiksiz hizmet sunabilmek için birçok mahallede ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şu anda ilçe merkezindeki mahallelerin birçok yerinde ekiplerimiz bir yandan altyapı, bir yandan kaldırım ve diğer bir yandan da parke taşı döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Bu sıcak günlerde emek veren, gayret gösteren tüm personelimize teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmaların hepsi daha modern bir Konyaaltı için” dedi.

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