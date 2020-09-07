ATAV'ın çağrısı ödüllendirildi “Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir” projesine 'En iyi sosyal sorumluluk projesi' ödülü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATAV'ın çağrısı ödüllendirildi “Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir” projesine 'En iyi sosyal sorumluluk projesi' ödülü

İHA

ATAV'ın çağrısı ödüllendirildi “Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir” projesine 'En iyi sosyal sorumluluk projesi' ödülü

Antalya Tanıtım Vakfı’nın geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği “Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir” projesi, Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE Kongre turizmi) sektörünün ‘Oscar’ı kabul edilen Ace of MICE Awards 2020’de “En iyi sosyal sorumluluk projesi” kategorisinde Jüri Ödülü aldı.

“Eserlerin iadesi talebimizi tüm dünyaya duyurmayı planlıyoruz”
ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 18 ayrı dalda ödül verilen törende ödülü Ace of M.I.C.E Awards Jüri Başkanı Renay Onur’dan aldı. Gül Ege, “Antalya Tanıtım Vakfı, ilki dijital ikincisi Noter huzurunda yapılan oylamayla uluslararası bir projeyle bu ödüle layık görüldü. Bu proje, geçmiş dönem Valimiz Sayın Münir Karaloğlu’nun desteği ve ile hayata geçti. Tüm dünya vatandaşlarının izinsiz tarihi eser değişimine dur demesi ve tarihi bilincin artması adına Antalya’dan sivil toplumun algıyı yönetmesiyle, dijital dünyanın gereklerine uygun olarak Change Org üzerinden bir kampanya başlattık. Aynı zamanda QR kodlarla imza kampanyasına yönlendirerek, yaklaşık bir buçuk yıldır dünyanın çeşitli yerlerinden birçok insanın oyunu topluyoruz. Antalya’dan kaçırılmış eserlerin iadesi için yürütmüş olduğumuz kampanyada atılan imzaları izinsiz el değişimine karşı mücadele veren UNESCO’yla paylaşarak, eserlerin iadesi talebimizi tüm dünyaya duyurmayı planlıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın da yürütmüş olduğu çalışmalara sivil toplum kanalından bir destek olması son derece önemli” dedi.
Başkan Yeliz Gül Ege, Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir projesinin ödül almasının projenin sesini daha çok duyuracağına işaret ederek, şöyle devam etti: “Projenin ödül alması, birçok kurum ve mecra için de önem arz ediyor. Ayrıca, Antalya’nın destinasyon olarak iki ayrı ödülle dönmesi gurur vericidir, 8 yıldır dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan ACE of M.I.C.E. Awards’ı düzenleyen Turizm Medya Grubu’na teşekkür ediyoruz.”
Proje, 2019 yılında hayata geçti
ATAV, 13 yıldır düzenli olarak hazırladığı “Memleketim Antalya” takviminde 2018 yılı için “Toprağına Beklenenler ve Kavuşanlar” temasını seçmiş ve Antalya’dan yurt dışına kaçırılan ve iadesi sağlanan eserleri sergilemişti. 2018 yılı temasından yola çıkılarak 2019 yılında Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali önüne İngiliz Arkeolog Charles Fellows tarafından 1841 yılında Ksanthos’dan kaçırılan ve bugün British Museum’da sergilenen Nereidler Anıtı’nın 3/2 ölçülerinde replikası yerleştirilerek, “Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir” projesi hayata geçirildi.

İmza kampanyası sürdürülüyor
Proje kapsamında dünyanın en büyük imza kampanyası projesi Change Org’da kampanya başlatıldı, projeyi tanıtan web sitesi oluşturuldu, Prof. Dr. Nevzat Çevik'in hazırlamış olduğu projeyi anlatan broşürler ve üzerinde imza kampanyasına yönlendiren QR kodunun bulunduğu kartpostallar hazırlandı. Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali’nde pasaport kontrol noktasına kadar duvarlarda eserlerin iadesini isteyen panolar konularak konuya dikkat çekildi. Change Org’da sürdürülen kampanyada imza sayısının yüz bine ulaşmasının ardından, imzalar UNESCO’yla paylaşılacak.
Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir projesi kapsamında, çeşitli ülkelerin müzelerinde sergilenen Nereidler Anıtı, Harpy Anıtı, Payava Lahdi, Ksanthos FGH Anıtı, Trysa Heroonu, Sion Definesi, Myra Kaya mezarlarından bir çocuk kabartması ve Tyke Heykeli’nin iadesi isteniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 ayda 10 bin metrekare kaldırım
YEREL HABERLER 3 ayda 10 bin metrekare kaldırım
Antalya İl Salgın Denetim Merkezi 7/24 görevde
YEREL HABERLER Antalya İl Salgın Denetim Merkezi 7/24 görevde
Tarımda uzaktan eğitimler ile 1 Milyonu aşkın kişiye ulaşıldı
YEREL HABERLER Tarımda uzaktan eğitimler ile 1 Milyonu aşkın kişiye ...
Tütüncü’den kitap bağışı çağrısı
YEREL HABERLER Tütüncü’den kitap bağışı çağrısı
Kadına şiddet cep telefonu kamerasında
YEREL HABERLER Kadına şiddet cep telefonu kamerasında
Kepez’e 45 milyonluk kanalizasyon yatırımı
YEREL HABERLER Kepez’e 45 milyonluk kanalizasyon yatırımı
Korkuteli Yukarı Karaman yolu yenileniyor
YEREL HABERLER Korkuteli Yukarı Karaman yolu yenileniyor
Kepez’de personel alımı noter huzurunda yapıldı
YEREL HABERLER Kepez’de personel alımı noter huzurunda yapıldı
Otomobilin birinin çarptığı, diğerinin de üzerinden geçtiği İngiliz kadın öldü
YEREL HABERLER Otomobilin birinin çarptığı, diğerinin de üzerinden ...
Antalya'da şüpheli çantadan kıyafet çıktı
YEREL HABERLER Antalya'da şüpheli çantadan kıyafet çıktı
Turunç Masa Ağustos’ta 12 bin başvuru aldı
YEREL HABERLER Turunç Masa Ağustos’ta 12 bin başvuru aldı
Kemerin el işi sanatçıları yeni yerlerine kavuştu Sanat sokağına yapılan 43 dükkan, el işi sanatçılarına teslim edildi
YEREL HABERLER Kemerin el işi sanatçıları yeni yerlerine ...
Otomobilin çarpıp, başka bir otomobilin üzerinden geçtiği İngiliz turist öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarpıp, başka bir otomobilin üzerinden ...
Ticari araca çarpan ATV sürücüsü ölümden döndü Manavgat’ta ATV, ticari araca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ticari araca çarpan ATV sürücüsü ölümden ...
Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri açıklandı
YEREL HABERLER Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ...
Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri açıklandı
YEREL HABERLER Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ...
SunExpress'ten dış hat uçuşlarında esnek bilet uygulaması
YEREL HABERLER SunExpress'ten dış hat uçuşlarında esnek bilet ...
Kumluca'da 190 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kumluca'da 190 kaçak göçmen yakalandı
Sahilde Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Sahilde Covid-19 denetimi
Taksiye arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Taksiye arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ...
Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri açıklandı
YEREL HABERLER Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ...
Antalya'da arıza yapan tur teknesindeki 190 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da arıza yapan tur teknesindeki 190 düzensiz ...
Antalya’da trafik kazaları: 2'si ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da trafik kazaları: 2'si ağır 5 yaralı
1890 yıllık tarihi kapıdaki 'aşk kazısı' onarıldı
YEREL HABERLER 1890 yıllık tarihi kapıdaki 'aşk kazısı' onarıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X