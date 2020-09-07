ATAV'ın çağrısı ödüllendirildi “Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir” projesine 'En iyi sosyal sorumluluk projesi' ödülü

Antalya Tanıtım Vakfı’nın geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği “Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir” projesi, Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE Kongre turizmi) sektörünün ‘Oscar’ı kabul edilen Ace of MICE Awards 2020’de “En iyi sosyal sorumluluk projesi” kategorisinde Jüri Ödülü aldı.



“Eserlerin iadesi talebimizi tüm dünyaya duyurmayı planlıyoruz”

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 18 ayrı dalda ödül verilen törende ödülü Ace of M.I.C.E Awards Jüri Başkanı Renay Onur’dan aldı. Gül Ege, “Antalya Tanıtım Vakfı, ilki dijital ikincisi Noter huzurunda yapılan oylamayla uluslararası bir projeyle bu ödüle layık görüldü. Bu proje, geçmiş dönem Valimiz Sayın Münir Karaloğlu’nun desteği ve ile hayata geçti. Tüm dünya vatandaşlarının izinsiz tarihi eser değişimine dur demesi ve tarihi bilincin artması adına Antalya’dan sivil toplumun algıyı yönetmesiyle, dijital dünyanın gereklerine uygun olarak Change Org üzerinden bir kampanya başlattık. Aynı zamanda QR kodlarla imza kampanyasına yönlendirerek, yaklaşık bir buçuk yıldır dünyanın çeşitli yerlerinden birçok insanın oyunu topluyoruz. Antalya’dan kaçırılmış eserlerin iadesi için yürütmüş olduğumuz kampanyada atılan imzaları izinsiz el değişimine karşı mücadele veren UNESCO’yla paylaşarak, eserlerin iadesi talebimizi tüm dünyaya duyurmayı planlıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın da yürütmüş olduğu çalışmalara sivil toplum kanalından bir destek olması son derece önemli” dedi.

Başkan Yeliz Gül Ege, Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir projesinin ödül almasının projenin sesini daha çok duyuracağına işaret ederek, şöyle devam etti: “Projenin ödül alması, birçok kurum ve mecra için de önem arz ediyor. Ayrıca, Antalya’nın destinasyon olarak iki ayrı ödülle dönmesi gurur vericidir, 8 yıldır dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan ACE of M.I.C.E. Awards’ı düzenleyen Turizm Medya Grubu’na teşekkür ediyoruz.”

Proje, 2019 yılında hayata geçti

ATAV, 13 yıldır düzenli olarak hazırladığı “Memleketim Antalya” takviminde 2018 yılı için “Toprağına Beklenenler ve Kavuşanlar” temasını seçmiş ve Antalya’dan yurt dışına kaçırılan ve iadesi sağlanan eserleri sergilemişti. 2018 yılı temasından yola çıkılarak 2019 yılında Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali önüne İngiliz Arkeolog Charles Fellows tarafından 1841 yılında Ksanthos’dan kaçırılan ve bugün British Museum’da sergilenen Nereidler Anıtı’nın 3/2 ölçülerinde replikası yerleştirilerek, “Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir” projesi hayata geçirildi.



İmza kampanyası sürdürülüyor

Proje kapsamında dünyanın en büyük imza kampanyası projesi Change Org’da kampanya başlatıldı, projeyi tanıtan web sitesi oluşturuldu, Prof. Dr. Nevzat Çevik'in hazırlamış olduğu projeyi anlatan broşürler ve üzerinde imza kampanyasına yönlendiren QR kodunun bulunduğu kartpostallar hazırlandı. Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali’nde pasaport kontrol noktasına kadar duvarlarda eserlerin iadesini isteyen panolar konularak konuya dikkat çekildi. Change Org’da sürdürülen kampanyada imza sayısının yüz bine ulaşmasının ardından, imzalar UNESCO’yla paylaşılacak.

Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir projesi kapsamında, çeşitli ülkelerin müzelerinde sergilenen Nereidler Anıtı, Harpy Anıtı, Payava Lahdi, Ksanthos FGH Anıtı, Trysa Heroonu, Sion Definesi, Myra Kaya mezarlarından bir çocuk kabartması ve Tyke Heykeli’nin iadesi isteniyor.

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