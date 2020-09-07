Kaş'ta 33 kaçak göçmen yakalandı 

Erdoğan: Söylüyoruz ama tüm yurtta salgın tedbirlerine uyulmuyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren, Afganistan ve Suriye uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı.

Kaş Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kınık Mahallesi D-400 yolunda şüphe üzerine durdurdukları minibüste; 17'si erkek, 13'ü kadın toplam 30 Afgan ile Suriye uyruklu 3 erkek kaçağı yakaladı. Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmek için İstanbul'dan yola çıktığı belirlenen kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi'ne gönderildi. Kaçakları Meis Adası'na geçirmek isteyen E.K. ve Ç.C. adlı 2 organizatör de gözaltına alınırken, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, Elmalı Cezaevi'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2020-09-07 14:37:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.