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Balyozla duvarı kıran itfaiye ekibi alevler karşısında zor anlar yaşadı Antalya'da talaş deposu yangını Tadilatı yapılan bir iş yerinin odun talaşı deposunda çıkan yangını itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü

İHA

Balyozla duvarı kıran itfaiye ekibi alevler karşısında zor anlar yaşadı Antalya'da talaş deposu yangını Tadilatı yapılan bir iş yerinin odun talaşı deposunda çıkan yangını itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü

Antalya’da tadilatı yapılan bir iş yerinin odun talaşı deposunda çıkan yangını, itfaiye güçlükle söndürdü. Balyozla duvarı kıran itfaiye ekibi alevler karşısında zor anlar yaşadı.
Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde tadilat yapan iki işçi, odun talaşı dolu depo bölümünden dumanların yükselmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İşçiler birinci kattaki depodaki yangının çıkış yerini belirlemeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, merdiven açarak dumanların çıktığı alana ulaştı. Maske ile dumanların arasına giren itfaiye erleri söndürme çalışması yaptı. İki işçi ise dumanların arasında itfaiyenin çalışmasını takip etti. Dumanın yoğunlaşması üzerine itfaiye ekipleri, iki işçiyi bölgeden uzaklaştırdı. Tüm müdahaleye rağmen alevler kontrol altına alınamayınca ekipler balyoz yardımıyla deponun yan duvarlarını kırdı. Deponun içine hava girmesiyle birlikte alevler dışarı çıktı. Talaşın içten içe yanmasının devam etmesi üzerine ekipler bu kez, alttaki depo kapağını açtı. Kapaktan içeri su verilerek talaşın yere dökülmesi sağlandı. Hem alttan hem üstten yapılan çalışmayla yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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