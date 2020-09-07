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ATAV'ın çağrısına büyük ödül

DHA

ATAV'ın çağrısına büyük ödül


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Tanıtım Vakfı'nın (ATAV), Antalya'dan yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin geri gönderilmesi için geçen yıl başlattığı 'Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir' projesi, 'MICE (toplantı endüstrisi) Oscar'ı kabul edilen Ace of MICE Awards 2020'de 'en iyi sosyal sorumluluk projesi' kategorisinde jüri ödülü aldı. 15 bin kişilik Nest Kongre ve Fuar Merkezi'ne ise 'en iyi yatırım' ödülü verildi. 
ATAV'ın tarih ve kültür bilincini güçlendirmek, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'den yurt dışına kaçırılan eserlerin iadesini sağlamak amacıyla yaptığı çalışmalara katkı vermek amacıyla sürdürdüğü 'Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir' projesi, Ace of MICE Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri Töreni'nde 'en iyi sosyal sorumluluk projesi' kategorisinde jüri ödülünün sahibi oldu. Antalya'ya iki ayrı ödül verilen törende, ATAV çatısı altında yer alan Antalya Kongre Bürosu üyesi Türkiye'nin en büyük toplantı salonuna sahip 15 bin kişilik Nest Kongre ve Fuar Merkezi de '2019 Yılı En İyi MICE Yatırımı' seçildi. 
ULUSLARARASI PROJE
ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 18 dalda ödül verilen törende ödülü, Ace of MICE Awards Jüri Başkanı Renay Onur'dan aldı. Gül Ege, "Antalya Tanıtım Vakfı, ilki dijital, ikincisi noter huzurunda yapılan oylamayla uluslararası bir projeyle bu ödüle layık görüldü. Bu proje, geçmiş dönem valimiz sayın Münir Karaloğlu'nun desteği ve Antalya Havalimanı işletmecisi Fraport TAV'ın sponsorluğu ile hayata geçti" dedi. 
CHANGE.ORG VE QR KODLA İMZA TOPLANIYOR
Tüm dünya vatandaşlarının izinsiz tarihi eser değişimine 'dur' demesi gerektiğine işaret eden Gül Ege, "Tarihi bilincin artması adına Antalya'dan sivil toplumun algıyı yönetmesiyle dijital dünyanın gereklerine uygun olarak change.org üzerinden bir kampanya başlattık. Aynı zamanda QR kodlarla imza kampanyasına yönlendirerek, yaklaşık bir buçuk yıldır dünyanın çeşitli yerlerinden birçok insanın oyunu topluyoruz" diye konuştu.
İMZALAR UNESCO'YLA PAYLAŞILACAK
Antalya'dan kaçırılmış eserlerin iadesi için yürütülen kampanyada atılan imzaları, izinsiz el değişimine karşı mücadele veren UNESCO'yla paylaşacaklarını belirten Ege, "Eserlerin iadesi talebimizi tüm dünyaya duyurmayı planlıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın da yürütmüş olduğu çalışmalara sivil toplum kanalından bir destek olması son derece önemli" dedi. 
PROJE SESİNİ DAHA ÇOK DUYURACAK
'Eserler ait olduğu yerde güzeldir' projesinin aldığı bu ödülle sesini daha çok duyuracağını dile getiren Gül Ege, "Projenin ödül alması, birçok kurum ve mecra için de önem arz ediyor. Ayrıca Antalya'nın destinasyon olarak iki ayrı ödülle dönmesi gurur verici. 8 yıldır dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan ACE of MICE Awards'ı düzenleyen Turizm Medya Grubu'na teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
2019'DA BAŞLADI
ATAV, 13 yıldır düzenli olarak hazırladığı 'Memleketim Antalya' takviminde 2018 yılı için 'Toprağına Beklenenler ve Kavuşanlar' temasını seçerek, Antalya'dan yurt dışına kaçırılan ve iadesi sağlanan eserleri sergilemişti. 2018 yılı temasından yola çıkılarak 2019 yılında Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali önüne Fraport TAV Antalya Havalimanı sponsorluğunda, İngiliz arkeolog Charles Fellows tarafından 1841 yılında Ksanthos'dan kaçırılan ve bugün British Museum'da sergilenen Nereidler Anıtı'nın üçte iki ölçülerinde replikası yerleştirilerek, 'Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir' projesi hayata geçirildi. 
İMZA KAMPANYASI DEVAM EDİYOR
Proje kapsamında change.org'da başlayan kampanyada, projeyi tanıtan web sitesi de oluşturuldu. Prof. Dr. Nevzat Çevik'in hazırladığı ve projeyi anlatan broşürler, üzerinde imza kampanyasına yönlendiren QR kodunun bulunduğu kartpostallar hazırlandı. Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali'nde pasaport kontrol noktasına kadar duvarlarda eserlerin iadesini isteyen panolar konularak konuya dikkat çekildi. Change.org'da sürdürülen kampanyada imza sayısının 100 bine ulaşmasının ardından, imzalar UNESCO'yla paylaşılacak. 
HANGİ ESERLER GERİ İSTENİYOR
Proje kapsamında, çeşitli ülkelerin müzelerinde sergilenen Nereidler Anıtı, Harpy Anıtı, Payava Lahdi, Ksanthos F-G-H Anıtı, Trysa Heroonu, Sion Definesi, Myra Kaya mezarlarından bir çocuk kabartması ve Tyke Heykeli'nin iadesi isteniyor. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-09-07 14:56:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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