Çocuğun gözü önünde, boğazından tuttuğu kadını yumrukladı

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Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da kimliği belirsiz kişi, yanında çocuk olan kadını boğazından tutup, yumruk atarak, dövdü. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde, Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, yanındaki küçük çocuğun gözü önünde, kadına şiddet uyguladı. Sokak ortasında kadının boğazından tutan saldırgan, yumruk atarak, dövdü. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı bildirdi. Dövülen kadının yanındaki çocuğun ise bir sağa bir sola gittiği ve korku içinde olduğu görüldü. Kadının 'Anne' çığlığı üzerine saldırgan, dövmeyi bıraktı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2020-09-07 15:37:42



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