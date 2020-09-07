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13 yaşındaki Elif Su, 10 uluslararası ödülle Türkiye'yi gururlandırdı

DHA

13 yaşındaki Elif Su, 10 uluslararası ödülle Türkiye'yi gururlandırdı


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Konyaaltı Hurma Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Elif Su Eroğlu (13), İngiltere'de 27 ülkeden 214 gencin katıldığı 3'üncü New Talent British International Youth Müzik Yarışması'nda kemanıyla gösterdiği performansla birinci oldu. Eroğlu, uluslararası müzik yarışmalarında dokuz kez birincilik, bir kez de ikincilik elde etti. Birinciliğin mutluluk verici olduğunu söyleyen Elif Su, çocuklara örnek olmak istediğini belirtti.
Bir çocuğun keman çalmasını görüp, müziğe ve kemana ilgi duymaya başlayarak 5 yıldır keman çalan Elif Su Eroğlu, bu yıl İngiliz Müzik Topluluğu ile iş birliği içinde üçüncü kez İngiltere'de düzenlenen New Talent British International Youth Müzik Yarışması'nda, gösterdiği performansla, birinci oldu. 27 ülkeden 214 gencin katıldığı müzik yarışmasında tek Türk katılımcı olan Elif Su Eroğlu, aldığı birincilikle Türkiye'nin gururu oldu. Online katıldığı yarışma için çalışmalarını ünlü keman öğretmeni Daniya Kaynova ile sürdüren Eroğlu, bu derecesiyle birlikte uluslararası müzik yarışmalarında 9´uncu kez birincilik elde etmiş olmanın gururunu yaşadı. Online olarak kayıt altına aldığı 'Novacek Perpetuum Mobile' ve Tchaikovsky'nin 'Souvenir Melodie' adlı eserlerini seslendiren Elif Su, videoları hazırladığı odasında, çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
'ÜLKEM VE AİLEM ADINA ÇOK GURURLANDIM'
Türkiye'yi temsil ettiği yarışmada aldığı derece için gururlu ve mutlu olduğunu ifade eden Elif Su, yarışmaya katılan tek Türk olduğunu duyunca daha çok çalıştığını ve başarıyı elde ettiğini anlattı. Elif Su, "Güzel ve büyük bir organizasyondu. Öğretmenimin gözetiminde, Koray Çal ağabeyimin piyanosu eşliğinde video çektik ve İngiltere'ye gönderdik. Yarışma sonuçları 214 katılımcı ve jüriler canlı yayındayken yapıldı. Ben de Türk bayrağımızla hazır şekilde bekledim, derecemin ne olduğunu bilmiyordum. Sonra beni bayrağımızın görüntüsüyle beraber ana ekrana aldılar ve birinci olduğumu anons ettiler. Çok sevindim, ülkem ve ailem adına çok gururlandım" diye konuştu.
'KEMANI HOBİ OLARAK DEĞİL MESLEK OLARAK ÇALIYORUM'
Keman çalmanın kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Elif Su, "Hobi olarak başladığım keman çalmayı, artık profesyonel olarak sürdürmek istiyorum. Artık mesleğim olarak görüyorum. Keman çalmak ve insanlara müzikle dokunmak bana mutluluk veriyor" dedi.
BİR KÖPEĞİ, İKİ KEDİSİ EVDE ONU DİNLİYOR
Koronavirüs salgını nedeniyle evinde zaman geçirdiğini söyleyen Elif Su Eroğlu, provalarını odasında yapıyor. Annesi Deniz Eroğlu tarafından kendisine alınan seyirci görünümlü perde önünde prova yapan genç müzisyeni, iki kedisi ve bir köpeği de dinliyor. Odasında müzik çalmaya başladığında kedilerinin ve köpeğinin hemen yanına gelerek çevresinde dönmeye başladığını sözlerine ekleyen Elif Su, "Onlar beni motive ediyor. Provalarımın en yakın takipçileri kedilerim ve köpeğim" diye konuştu.
'HER ÇOCUK MUTLAKA BİR ENSTRÜMAN ÇALMALI'
Pandemi sürecinde evde kalmasının kemana daha çok vakit ayırmasını sağlaması nedeniyle avantaja dönüştüğünü vurgulayan Elif Su Eroğlu, "Keman perdesiz ve zor bir enstrüman. Başarılı olmak için her gün çalışmak gerekiyor. Yoksa parmak ve kulak hassasiyetiniz kaybolabiliyor. Ben çok şanslıyım çünkü iyi bir öğretmenim ve bana her zaman destek olan bir ailem var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hayatımda sadece keman yok, arkadaşlarımla online oyunlar oynuyoruz. Resim yapmayı çok seviyorum. Dans etmeyi de seviyorum. Müzik dinliyorum. Çoğu klasik müzik oluyor ama güncel pop müziklerini de seviyorum. Cep telefonum genelde ailemin kontrolünde oluyor. Eskiden buna biraz canım sıkılsa da cep telefonu olmadan gün içinde yapacak daha çok şey buluyorum. Her çocuk mutlaka bir enstrüman çalmalı. Ne kadar çok insan müzik yaparsa o kadar mutlu bir dünya olur diye düşünüyorum."
5 YILDA 10 ULUSLARARASI ÖDÜL
Elif Su Eroğlu'nun; 2016 yılında Sırbistan Müzik Pedagogları Derneği'nin düzenlediği 'VII. International Music Competition'da ikincilik, 2017 yılında Tokyo 'Melos III. Uluslararası Müzik yarışması'nda' birincilik, 2018 yılında Sırbistan Müzik Pedagogları Derneği'nin düzenlediği 'IX. International Music Competition'da birincilik, 2018 yılında İtalya/Floransa kentinde yapılan 'IX. Premio Crescendo Müzik Yarışması'nda' birincilik, 2018 yılında Almanya/Baden Wurttemberg eyaletinde yapılan 'Musical Fireworks Müzik Yarışması'nda' 'Assaluto' olarak birincilik, 2019 yılında İtalya'da düzenlenen '29. Concorso International Per Giovani Musicisti Citta Di Barnetta Yarışması'nda' Premio Assaluto derecesiyle birincilik, 2019 yılında Arjantin'de düzenlenen 'Iguazú en Concierto Müzik Festivali'nde keman dalında birincilik, 2019 yılında Bulgaristan'ın Albena kentinde düzenlenen '7. Uluslararası "Heirs Of Orpheus Müzik Yarışması'nda birincilik, 2020 yılında Kazakistan'da yapılan 'Uluslararası RUAN Müzik Yarışması'nda Grand Prix olarak birincilik, 2020 yılında New Talent British International Youth Müzik Yarışması'nda birincilik ödülleri bulunuyor.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2020-09-07 16:03:14

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