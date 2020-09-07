Yaban domuzları, Kaş caddelerine indi



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Kaş sokaklarında, 2 aydır yoğun olarak görülen yaban domuzları, ilçe sakinlerini korkutuyor. Dün gece caddeye kadar inen domuz, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sokak kısıtlamalarının uygulandığı dönemde, doğada aç kalıp, kent merkezine inen yaban hayvanları, yerleşim yerlerinde hala görülüyor. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, Konyaaltı bölgesinde sık sık görülen yaban domuzları, turistik ilçe Kaş'ta da 2 aydır yoğun olarak görülüyor. Domuzlar, dün gece ilçe merkezinin caddelerine kadar indi. İlçe sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen domuz, kaçmak yerine kameraya baktı. İlçe sakinleri, mahallelere kadar inen domuzlar için çare bulunmasını istiyor. DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2020-09-07 16:30:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.