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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

DHA

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis memuru yaralandı. Otomobildekiler ise kaza sonrası refüje oturup, şok geçirirken büyük üzüntü yaşadı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Ulubatlı Hasan Caddesi'nde aynı yöne giden Motosikletli Yunus Timi ile Hüseyin Erkan yönetimindeki 06 AZ 4480 plakalı otomobil, çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yerde sürüklenerek yol ortasında durdu. Motosikletteki polis memurları Ö.V. ile A.S. yaralanırken, iki kişiye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurlarını yakında bulunan hastanelere götürdü.
Kaza sırasında otomobilde bulunan sürücü Erkan'ın yakınları refüje oturarak büyük üzüntü yaşadı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından motosiklet ve araç yol ortasından kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza sırasında otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Erkan'ın oğlu Ramazan Erkan, "Işıktan polislerle birlikte aynı yöne doğru dönüş yaptık. Refüjdeki yasal olmayan bir geçiş yerinde motosikletli biri vardı. Motosikletli polisler o motorluyu durdurmak için önümüzden geçmeye çalıştı. Biz frene bastık ama motosikletin arka tarafı yolda kaldığı için çarptık. Annem, eşim ve çocuklarım vardı araçta, 5 kişiydik. İnşallah polislerimiz iyidir" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-09-07 18:04:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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