İzolasyonda olması gerekirken, Antalya'ya tatile giderken yakalandı (2)

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İZOLASYONDA OLMADIĞI ANLAŞILDI, SİSTEMDEKİ HATA DÜZELTİLDİ

Konya'dan Antalya'ya arkadaşıyla tatile gelen İ.K., Manavgat ilçesi Hacıobası Müşterek Yol Kontrol Noktası´nda yapılan kimlik sorgusunda sistemde Covid-19 izolasyonunda olduğu gerekçesiyle geri döndürüldü. İ.K.'nin Konya Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı görüşmenin ardından sistemdeki 'izolasyon' sürecinde olduğuna dair not kaldırıldı. İ.K. arkadaşıyla birlikte Hacıobası Müşterek Yol Kontrol Noktası'na gelip, kendisine uygulanan para cezasının iptalini istedi. İ.K. hakkında düzenlenen para cezası tutanağı sistemdeki notun kaldırılmasının ardından iptal edildi. İ.K. ve arkadaşı tatillerini geçirmek üzere tekrar Antalya´ya devam etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-09-07 22:05:13



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