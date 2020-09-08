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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Durdurulan 2 araçta kaçak ürün ve sahte içki ele geçirildi

İHA

Durdurulan 2 araçta kaçak ürün ve sahte içki ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaçakçılık polislerinin arama yaptığı 2 araçta, gümrük kaçağı elektronik ürünler ve sahte içki ele geçirildi.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 3 Eylül Perşembe günü Örnek Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 363 adet gümrük kaçağı hoparlör, 476 adet gümrük kaçağı kulaklık, 541 adet sticker, 841 adet marka etiketi, 6 adet kamera ve 5 adet taşınabilir şarj cihazı ele geçirildi. Şüpheli F.Y. hakkında '5607 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçundan adli işlem yapıldı.
Yine aynı gün D400 karayolu Sanayi kavşağı üzerinde durdurulan araçta yapılan aramada ise 67 adet 50 litrelik fıçı içerisinde toplam 3 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan U.G. hakkında, '5607 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçundan adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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