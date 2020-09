Antalya'nın Kemer ilçesinde 2326 Eylül tarihleri arasında bu yıl 11’incisi düzenlenecek olan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nda hazırlıklarda sona gelindi. Kayıtların devam ettiği yarışlara bu yıl pandemi önlemleri kapsamında 200’e yakın sporcunun katılması bekleniyor. Güney Afrikalı ve Avustralyalı yarışçılar ile endişe duyan motosikletçilerin pandemi nedeniyle katılmayacağı yarışlar bu yıl da nefesleri kesecek.

İngiltere’den 50, Rusya’da 20, Fransa ve İspanya gibi ülkelerden de birçok sporcunun katılacağı yarışlarda pandemi nedeniyle seyirci noktaları oluşturulmayacak. Kemer Belediyesi'nin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından düzenlenen yarışlar, Kındılçeşme sahilinde düzenlenecek plaj etabıyla başlayacak. Tahtalı Dağı'nın zirvesinde 70 km'lik dağ etabı ile son bulacak olan yarışlarda bu yıl kanyon etabı yerine Söğütcuması, Feslikan Yaylaları arasında alan yayla etabı yapılacak.

KEMK Başkanı ve Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Semih Özdemir, pandemi nedeniyle bütün önlemlerin alındığını söyledi. Hazırlıkların devam ettiğini belirten Özdemir, pandemi nedeniyle bazı ülkelerden geliş ve gidişlerde sıkıntıların olduğunu kaydetti.

Özdemir, Güney Afrika ve Avustralya’dan gelen sporcular ile endişesi olan sporcuların yarışlara katılamayacağını ifade ederek, “Buna karşın biz 180200 arasında katılım bekliyoruz. İngiltere’den 50, Rusya’dan 20 ve Fransa ile İspanya’dan gelecek sporcular hazırlıklarını tamamladı. Pandemi nedeniyle bu yılki yarışlarda seyirci noktaları olmayacak. Kanyon yarışı yerine bu yıl yeni bir yarış koyduk. Bu yarış sporcuların daha fazla eğleneceği ve hız gerektiren bir yarış olacak” dedi.

Yarışların turizme de büyük katkı sağladığına vurgu yapan Özdemir, “Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nın geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bu yıl da turizme büyük katkısı olacaktır. İzlenme oranları zaten çok yüksek. Pandemi sürecinde Kemer’in tatil ortamına uygun olduğunu ve tanıtımını destekleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise yarışların Kemer'in tanıtımına ve Türk turizmine büyük katkı sağladığını anlatarak, “Yarışlar bu sene pandemi nedeniyle seyircisiz yapılacak. Tüm önlemler alınmış durumda. Bazı sporcular gelemeyecek ama yine de katılım fazla olacak. Belediye olarak biz de her türlü desteği veriyoruz. Yarışlar bu yıl da güzel olacak diye düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.