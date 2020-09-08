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Hastalardan kaptığı koronavirüsü yenen Büşra hemşire, mücadeleye geri döndü

DHA

Hastalardan kaptığı koronavirüsü yenen Büşra hemşire, mücadeleye geri döndü


Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi pandemi servisinde çalışan hemşire Büşra Korkmaz (26), tedavi ettiği hastalardan kaptığı koronavirüsü yenip, yeniden görevinin başına döndü. 
Hastanenin pandemi servisinde çalışan hemşire Büşra Korkmaz, mart ayından bu yana koronavirüs hastalarının tedavilerinin devam ettiği pandemi servisinde görev yaptığını, hastaların en kısa sürede tedavilerinin yapılıp, normal hayata dönmeleri için elinden gelen tüm gayreti ve bilgisini ortaya koymaya çalıştığını ifade etti. Ancak Büşra hemşire, aldığı tüm önlemlere karşın, hastalarını sağlıklarına kavuşturmak için yaptığı mücadele sırasında 1 Mayıs'ta hastalığı kaptığını belirtti.
20 GÜN EVDEN ÇIKMADIM
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 2 yıldır hemşirelik görevini sürdürdüğünü ifade eden Büşra Korkmaz, "Yaklaşık 1,5 yıl pediatri servisinde görev yaptım. Pandemi sürecinin başından itibaren de 5-6 aydır, pandemi servisinde görev yapıyorum. Bu hastalığa ben de yakalandım. İlk öğrendiğimde şoke oldum, heyecanlandım ve korktum. Çünkü böyle bir şeyi hiç beklemiyordum. 'Bana bulaşmaz' diyordum. Maalesef bu hastalık hiç kimseyi ayırt etmiyor, her türlü bulaşabiliyor. Bende de bu hastalık tespit edildiğinde eve gönderildim. 14 günlüğüne izole olmam gerektiği söylendi ama ben bu süreyi 20 güne tamamladım. 20 gün evden hiç çıkmadım. Hiç aksatmadan ilaçlarımı kullandım. Testlerim negatif gelene kadar her türlü tedbiri aldım. Evde tek başıma kaldığım için de sorun yaşamadım. Hastalığı yendim, işime döndüm" diye konuştu.
TEDAVİ SÜRECİ
Kendisine uygulanan tedavi sürecini de anlatan Büşra Korkmaz, "Bana sadece 5 gün boyunca günde iki defa içtiğim ilaç verildi. Bir de hiçbir şekilde dışarı çıkmamam gerektiği ve evde izole olmam yönünde uyarılarda bulunuldu. Bu kurallara uyduğum takdirde hastalığı atlatabileceğim doktorlarım tarafından bana söylendi. Çok şükür yatağa yatmadan, hastaneye gitme ihtiyacı duymadan evde kendi başıma bu süreci ve hastalığı atlattım" dedi.
'İLK DUYDUĞUMDA ŞOKE OLDUM'
Hastalığın teşhisi konulduğunda şoke olduğunu ve kendisine bu hastalığı hiç yakıştıramadığını söyleyen Korkmaz, "Daha sonra bu hastalığa herkesin yakalanabileceğine kendimi inandırdım. Hastalığı minimum düzeyde atlattığım için kendimi çok şanslı görüyorum. Diğer hastalara da şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.
'GÖREVİME DAHA BİLİNÇLİ DÖNDÜM'
Hastalık ve tedavi sürecinde insanların neler yaşadıklarını daha iyi anlama fırsatı bulduğunu aktaran Korkmaz, "Özellikle maskesiz dolaşılmaması gerektiğini ve dışarı çıkarken çok dikkatli olunması gerektiğini, mesafe konusunda daha hassas olunması gerektiğini hastalarıma tekrar tekrar anlatıyorum. Hastanede yatanların durumu çok daha ağır. Riskli oldukları için tedavi dışında odalarına da girilemiyor. O nedenle hastanede yatarak tedavi görenleri daha iyi anlama fırsatım oldu. Hastanede yatmaktansa evlerinde olup tedbirlere uymalarını tavsiye ediyorum. Doktorlar ne diyorsa uygulasınlar, tedbirlerini buna göre alsınlar" dedi.  
'HASTALARA TAVSİYELERİM OLUYOR'
Koronavirüs hastalığını yenmiş olmasının kendisinde büyük bir tecrübe birikimine neden olduğunu, hastalara doktorların tüm tavsiyelerine harfiyen uyulması gerektiğini aktardığını söyleyen Büşra Korkmaz, "En az 14 gün evde kalmanın çok zor olduğunu, alışverişe çıkamadığınızı düşünmek bile çok zor. Ben apartta kalıyorum. Bu süreçte alışverişlerimi apart görevlileri yaptı. Çok sıkıntılı bir süreç, biz kolay olanı tercih edelim, uzmanların tavsiyelerine uyalım. Ailem Aksaray'da yaşıyor, onlardan uzakta olmak zordu. Bu süreçte yanımda olmamaları hem zorluk hem de kolaylık yaşattı diyebilirim. Tek başına olunca insanın kendini izole etmesi daha kolay. Ailemle 6 ay boyunca hiç görüşmedim. Herkesin sağlıklı olması bu görüşememeyi tolore edebiliyor" diye konuştu.   DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Erol AKKIR
2020-09-08 11:16:08

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