Nuri Şahin: Antalyaspor hem saha içi hem saha dışı planlama ve projeleriyle beni çok heyecanlandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nuri Şahin: Antalyaspor hem saha içi hem saha dışı planlama ve projeleriyle beni çok heyecanlandırdı

DHA

Nuri Şahin: Antalyaspor hem saha içi hem saha dışı planlama ve projeleriyle beni çok heyecanlandırdı


Antalya DHAAntalyaspor'un Bundesliga'dan transfer ettiği Nuri Şahin, kendisi için doğru yerde olduğunu söyledi.Fraport TAV Antalyaspor'un önemli projelerle kadrosuna kattığı Nuri Şahin burada olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek; şu açıklamaları yaptı:"Bugüne kadar hedefleriyle, vizyonuyla ve tutkusuyla beni etkileyen özel kulüplerin ve şehirlerin bir parçası olmaya çalıştım. Almanya'da doğdum, orada büyüdüm, beni ben yapan, saha içinde ortaya koyduğum ne varsa bana o topraklar verdi. Ama sahanın dışına çıktığımda iki kültürün tüm zenginliklerini almış biri gibi hissettim kendimi ve öyle yaşamaya gayret ettim.TÜM ÇOCUKLUĞUM TÜRK MİLLİ TAKIMININ FORMASINI GİYME HAYALİYLE GEÇTİTüm çocukluğum Türk milli takımının formasını giyme hayaliyle geçti. Gün gelip seçim yapmak gerektiğinde, "Bunun seçimi bile olmaz. İkinci bir opsiyon zaten düşünmem." dedim. Hayatım boyunca da milli takımla sahaya çıktığım maçların gururunu yaşamaya devam edeceğim. Son dönemlerde kariyerim boyunca elde ettiğim tüm tecrübeyi ülkeme aktarmak, yararlı projeler içinde yer almak gibi bir heyecanım vardı.GENÇLERE VE ALTYAPIYA YÖNELİK PLANLAMALARI BANA DOĞRU YERİN ANTALYASPOR VE DOĞRU ZAMANIN ŞİMDİ OLDUĞUNU GÖSTERDİAntalyaspor hem saha içi planlamasıyla hem geleceğe yönelik projeleriyle beni çok heyecanlandırdı. Sadece saha içindeki Nuri Şahin'den değil, saha dışındaki tecrübemden de faydalanmak istemeleri, gençlere ve altyapıya yönelik planlamaları bana doğru yerin Antalyaspor ve doğru zamanın şimdi olduğunu gösterdi. Bu projede imzası bulunan sayın başkana ve yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun"DHA-Spor Türkiye-Antalya
2020-09-08 11:32:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hastalardan kaptığı koronavirüsü yenen Büşra hemşire, mücadeleye geri döndü
YEREL HABERLER Hastalardan kaptığı koronavirüsü yenen Büşra hemşire, ...
Eğitim Bir Sen Başkanı Miran: “Öğretmenlere asli görev dışı zorlama yapılmamalı”
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen Başkanı Miran: “Öğretmenlere asli ...
Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nda geri sayım başladı Pandemi sebebiyle bu yıl seyirci noktaları olmayacak İngiltere, Rusya, Fransa ve İspanya'dan 200'e yakın sporcu yarışacak
YEREL HABERLER Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nda geri sayım ...
Taşıt kiralama sektöründe kalite yükseltecek çalıştay, ATSO’da yapıldı ATSO Başkanı Davut Çetin: “ Bu çalışmalar önümüzdeki süreçte meyvelerini verecek”
YEREL HABERLER Taşıt kiralama sektöründe kalite yükseltecek ...
Kilogramı 40 TL'ye çıkan sarımsağın turşusu da yok satıyor Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin yeni adresi doğal antibiyotiklerden sarımsak turşusu 28 yılda 239 çeşit turşuya ulaşan Mustafa Hazar: "Bağışıklık sistemini düzenlediği için son dönemlerde sarımsak turşusu rağbet görüyor"
YEREL HABERLER Kilogramı 40 TL'ye çıkan sarımsağın turşusu da yok ...
Kepez’den inşaat malzemecileri esnafına tapu
YEREL HABERLER Kepez’den inşaat malzemecileri esnafına tapu
Durdurulan 2 araçta kaçak ürün ve sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Durdurulan 2 araçta kaçak ürün ve sahte içki ele ...
Antalya’da 5 ayrı kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Antalya’da 5 ayrı kaçakçılık operasyonu
4 çocuk annesi, SMA'lı oğlunu yaşatmak için yardım bekliyor
YEREL HABERLER 4 çocuk annesi, SMA'lı oğlunu yaşatmak için yardım ...
Öğrenciler sudaki yaşamı öğrenip, bilinçlendi
YEREL HABERLER Öğrenciler sudaki yaşamı öğrenip, bilinçlendi
Yolunu kaybeden caretta yavrularına tatilciler yol gösterdi
YEREL HABERLER Yolunu kaybeden caretta yavrularına tatilciler yol ...
Sistemdeki hatalı 'izolasyon' girişi tatilciye zor anlar yaşattı Kontrol noktasından geri gönderilip para cezası uygulanan tatilci sistemi düzelttirdi cezası iptal edildi
YEREL HABERLER Sistemdeki hatalı 'izolasyon' girişi tatilciye zor ...
İzolasyonda olması gerekirken, Antalya'ya tatile giderken yakalandı (2)
YEREL HABERLER İzolasyonda olması gerekirken, Antalya'ya tatile ...
Aytemiz Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye teşekkür
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye teşekkür
Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer
Su için açtırdığı çukurda toprak altında kalıp öldü
YEREL HABERLER Su için açtırdığı çukurda toprak altında kalıp öldü
Alanya'ya tatile geldi Müslüman oldu
YEREL HABERLER Alanya'ya tatile geldi Müslüman oldu
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı
Alanya’da su kuyusu açarken toprak kaydı: 1 ölü
YEREL HABERLER Alanya’da su kuyusu açarken toprak kaydı: 1 ölü
Antalya’da otomobil ile yunus timleri çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da otomobil ile yunus timleri çarpıştı: 2 ...
Tarım arazisindeki yangın, zeytin ağaçları ve Frenk incirlerini kül etti Zeytin ağaçlarının sahibinin yüreği yandı: "Can suyunu sırtımızda bidonlarla su getirerek verdik"
YEREL HABERLER Tarım arazisindeki yangın, zeytin ağaçları ve Frenk ...
İzolasyonda olması gerekirken, Antalya'ya tatile giderken yakalandı
YEREL HABERLER İzolasyonda olması gerekirken, Antalya'ya tatile ...
Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı CHP Grup Sözcüsü Deniz Filiz: Muhittin Böcek’in durumumun iyi olduğunu ve hastaneden taburcu olacağını öğrendik." MHP Grup Sözcüsü Senirli: "Kıt kaynakların hovardaca kullanılmasına müsaade etmeyelim"
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı CHP ...
Tekne arıza yapınca faciadan dönüldü, 2 organizatör gözaltına alındı Antalya'da tur teknesiyle İtalya'ya gitmek isteyen 194 düzensiz göçmen, tekne arıza yapınca dönüp sahile çıktı
YEREL HABERLER Tekne arıza yapınca faciadan dönüldü, 2 organizatör ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X