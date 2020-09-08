Kepez’de konteynerler yer altına alınıyor

Kepez Belediyesi, kendi atölyelerinde ürettiği yer altı çöp konteynerlerini gelişen ve alt yapısı uygun olan mahallelere monte ediyor.

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından AltınovaOrta Mahalle 39 nolu sokaktaki yer üstü çöp konteynerleri de yer altına alındı. İlçedeki yer üstü ve yer altı çöp konteynerler, Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün atölyelerinde üretiliyor. Yer altı konteyner sistemleri çevreci, estetik ve modern bir şehir mobilyası görüntüsünün yanında, ilçe sakinlerine rahat kullanım olanağı sağlıyor. Kepez Belediyesi, gelişen ve alt yapısı uygun olan diğer mahallelerde yer altı konteyneri yapım çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

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