Gazipaşa Kaymakamı görevden alındı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Antalya'nın Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk görevden alındı.
İçişleri Bakanlığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında, Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk de görevden alındı. Kaymakam Öztürk'e, dün sabah görevden alındığı bilgisinin verildiği öğrenildi. Gazipaşa Kaymakamlığı'nın resmi internet sitesinde de değişiklik yapıldı. Siteden Cemil Öztürk'ün bilgileri ve fotoğrafının yer aldığı bölüm kaldırıldı.
Gazipaşa Kaymakamlığı'na, Antalya Vali Yardımcısı Aydın Abak'ın vekalet edeceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT
2020-09-08 12:15:16
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