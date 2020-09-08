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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat’ta korona virüs denetimleri artırıldı

İHA

Manavgat’ta korona virüs denetimleri artırıldı

Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgının giderek artması üzerine denetimlerini artırdı. Belediye ekipleri, ilçe genelinde oluşturulan 20 denetim komisyonu ile birlikte organize denetimler yaparak, korona virüsün yayılmamasını önlemeye çalışıyor.
Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri doğrultusunda ilçede oluşturulan denetim komisyonları ile birlikte denetimlerini sürdürüyor. Manavgat Belediyesi ekipleri, Manavgat Kaymakamlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İlçe Tarım Müdürlüğü, Manavgat Şoförler Odası, Manavgat Ziraat Odası, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Makine Mühendisleri Odası, Turizm Danışma Bürosu ve İlçe Kütüphane Müdürlüğü ile birlikte oluşturulan 20 denetim komisyonu ile birlikte denetimler yapıyor.
Denetlenmeyen yer yok
Komisyonlarda görev alan ekipler, belirlenen gün ve saatlerde sürekli olarak berber, kuaför ve güzellik merkezleri, AVM’ler, ticari taksiler, Pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, kahvehaneler, kıraathaneler, günübirlik hamamlar, kapalı ve açık yüzme havuzları, lokanta, restoran, kafeler, spor merkezleri, sahil bantları, plajlar, park ve piknik alanları, camiler, Cuma namazı kılınan alanlar, sanayi bölgesi, konaklama tesisleri, çay bahçeleri, dernek lokalleri, düğün, nikah yerleri, sinema, tiyatro, kültürel aktivite yerleri; internet kafe, elektronik oyun yerleri, lunapark, tematik parklar, ganyan bayiileri ve bilardo salonlarında denetimler yapıyor.
Ekipler iş yeri sahipleriyle birebir görüşerek, korona virüs tedbirleri konusunda uyarılar ve bilgilendirmeler yapan ekipler, müşteriler ve vatandaşlarla da iletişim kurarak tedbirler alınmasını sağlıyor. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilçedeki çalışmalarından dolayı tüm denetim komisyonu üyelerine ve belediye zabıta ekiplerine teşekkür etti. Sözen, “Virüsün yayılımının önlenmesi, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla gece gündüz çalışarak kentimize katkı koyan tüm denetim komisyonu üyeleri ve zabıta ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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