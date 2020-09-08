Kepez Sanral’de E Parsel yolları asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yapımı hızla devam eden Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, E Parsel’in yollarını asfaltlıyor.

Kepez Santral Mahalleri Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalar sürüyor. Yüklenici firma inşaat çalışmalarına hızla devam ederken, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri de E Parsele ulaşımı sağlayacak yolun asfalt çalışmalarını gerçekleştiriyor. Daha önce A parseldeki 9 bloğa ulaşımı sağlayan 540 metre uzunluğundaki yolu tamamlayan büyükşehir belediyesi, şimdi de A Parseldeki blokları E Parseldeki bloklara bağlayacak yolda çalışma yapıyor. İki parseli birleştiren kavşak ile E parsele ulaşımı sağlayan iki şeritli 570 metre uzunluğundaki yolun sıcak asfaltla kaplanıyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 2 bin 400 ton sıcak asfalt, 2770 metre bordür, 1311 metrekare parke imalatı gerçekleştirilecek.

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