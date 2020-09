Tamer Tuna: Avrupa hedefini yakalayacak bir Antalyaspor olmak istiyoruz

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Ligde devamlılığı olan, düşme hattında olmayacak bir Antalyaspor. Hedefi her zaman üst sıralarda 5, 6'ncılığı oynayacak, Avrupa hedefini yakalayacak Antalyaspor olmak istiyoruz" dedi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Kırmızı beyazlı takım hakkında değerlendirme yapan Tuna, sezona hazırlık sürecini iyi değerlendirmiş takım olarak bu hafta Gençlerbirliği maçında da sonucunu alacaklarını söyledi. Yeni sezona hazırlık sürecinde İstanbul'daki turnuvada takımının Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye farklı skorla yenilmesini değerlendiren Tuna, turnuvada sonuçların hazırlık aşamasının karşılığı olmadığı periyodu yaşadıklarını belirtti. Tuna, milli takımda oynayan oyuncuların dönmesi ve sakatlıkların sona ermesiyle Gençlerbirliği maçıyla lige en iyi şekilde başlayacaklarına inandığını vurguladı.

"NAZIM LİGİN EN İYİ KANAT OYUNCULARINDAN"

Nazım Sangare ve Doğukan Sinik'in başka takımlara transfer olacağı yönündeki söylemleri değerlendiren Tuna, şunları söyledi:

"Oyuncularımıza teklifler var. Tabi ki menajerler ve kulüplerden gelen talep oluyor. Oyuncularımızın gitme arzusunu basından görüyoruz. Birebir konuştuğumuzda ayrılma zamanlarının doğruluğunu bizim Antalyaspor olarak değerlendireceğimiz an henüz yaşamadık. Nazım Sangare sağ kanat oyuncusu. Önde, geride, defansif oynayabiliyor. Ligin en iyi kanat oyuncularından biri. Böyle oyuncu bulmakta zorlanılıyor. Milli takımda da yer alıyor. Bünyamin sağ bek oyuncumuz. Geçen yıl ilk defa görev aldı."

"STOPER MEVKİSİNE KESİN TRANSFER"

Transfer çalışmalarına devam ettiklerine değinen Tuna, defans bölgesinde sayısal olarak eksik kaldıklarını belirtti. Transfer yapmayı istedikleri bölgeler bulunduğunu anlatan Tuna, "Şu anki bütçe ve kadro sayısı anlamında önümüzde 4 haftalık transfer sürecini daha iyi değerlendireceğiz. Stoper bölgesine yapacağımız transfer kesin. Aramıza katılan çok iyi oyuncular oldu. İyi oyuncular almak zorundayız" dedi.

"NURİ ŞAHİN YÜZDE 80 HAZIR"

Nuri Şahin'in performansını değerlendiren Tuna, "Nuri Şahin aramıza geç katıldı. Antrenman şansını ve seviyesini görünce turnuvada görev vermek istedim. İyi maç çıkardı. Ligdeki refleksler farklı olabiliyor. Bunu bu hafta değerlendireceğiz. Nuri'nin ilk 11'de başlama süresi çok uzun değil. Hazırlık aşamasında yüzde 70, yüzde 80 seviyede diyebiliriz" dedi. Tuna, Sidney Sam'in hazırlık sürecinin devam ettiğini belirtti.

"ÜLKEYE YÜK OLAN SÜPER LİG KULÜPLERİ KONUMUNDAYIZ"

Hedefleri belirlerken kulüp bütçesinin ön planda tutulması gerektiğini savunan Tuna, şöyle konuştu:

"Hedeflerimizi belirlerken Türkiye liginin takımlarının ortaya çıkan bir görüntüsü var. Bugünlerde bankalarla anlaşacak takımlar duyuluyor. Şu an bankalarla anlaşmanın, kulüplerin şirkete satılmasından farkı yok. Ülkeye yük olan durumla karşı karşıyayız. Ülkeye yük olan Süper Lig kulüpleri konumundayız. Yanlış transferler harcamalarla, camiaya yük olur. İşte böyle kolayca teslim olunuyor. Denetleyen para harcamanızı kontrol eden durum. Kulüplerimizin hepsi bu teslimiyeti yaşıyor. Bunu yönetirken iki seçenek var. Bir, sportif anlamda başarılı olmak lazım. O zaman kazandığınızda para, bütçe yukarı çıkıyor. Kazandıkça oyuncu ücreti ödendi, takım bütçesi eşitlendi. İkincisi üretmek zorundasınız. Üretkenlik hem puanlarımızı yukarı çeker hem de takımda alt yapıdan oyuncu çıkarmak, gelen oyuncuları değerlendirerek sizden aldığı ücreti onlardan kazanarak göndermeniz gerekir. Bunu ortaya koyduğunuzda başarılı yönetime borçsuz kulübe sahip olabilirsiniz."

AVRUPA HEDEFİ

Anadolu kulüplerinin hedefinin Süper Lig'de kalabilmek olduğuna değinen Tuna, "Antalyaspor'da şanslıyız. Biz olsak da olmasak da iyi bir anlayışa kavuşmuş hem sportif hem üretim ve oyuncu yatırımı anlamında denge içerisinde gidiyoruz. Genç oyuncular, aramıza dahil olan diğer oyuncular hedefimiz içerisinde yer alıyor. Takım bütçesinde dengede kalabiliyoruz. Bu yıl hedef iki yönde ilerledi. Başkanımızın da dediği gibi en önemli hedef ligde başarılı olmak ve Avrupa kupası. Bu sadece katılma değil, kalıcı olma. Bu kolay değil. Ligde devamlılığı olan, düşme hattında olmayacak bir Antalyaspor. Hedefi her zaman üst sıralarda 5, 6'ncılığı oynayacak Avrupa hedefini yakalayacak Antalyaspor olmak istiyoruz" diye konuştu.

"KAZANMAYI ÇOK İSTİYORUZ"

Gençlerbirliği maçıyla lige başlayacaklarını hatırlatan Tuna, "Lig başlangıçları önemlidir. O süreci iyi yaşamak istiyoruz. Lige iyi başlamak istiyoruz ama en önemli hedefimiz. Bu süreci lig sonuna kadar gelecek yıllarda da sürdürülebilirliğini sağlayacak yapılanma peşindeyiz. Gençlerbirliği maçı hazırlık aşamasına göre kazanabileceğimizi gösteriyor. Kazanmayı çok istiyoruz. Geçen sezon bıraktığımız takım seviyesini sürdürmeyi istiyoruz" dedi.

"TATİL EDİLİR Mİ ÖNGÖREMİYORUZ"

Koronavirüse yönelik tedbirleri kulüp olarak en üst seviyede uyguladıklarını anlatan Tuna, "Vaka sayılarının artmasından üzüntü duyuyoruz. Çok insanımızı kaybediyoruz. En önemlisi tedbir. Zor bir süreç, lig nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Bu tedbirlerle geçen sezon gibi olur mu tatil edilir mi öngöremiyoruz. Kendi tesislerimizde her türlü tedbirleri alarak hareket ediyoruz. Ama başa gelir mi göreceğiz" diye konuştu.

Fraport TAV Antalyaspor'dan genç oyuncuların TFF 2. Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a kiralanma sürecini değerlendiren Tuna, Fraport TAV Antalyaspor Derneği ve Antalyaspor Kulübü Vakfı Başkanı Fikret Öztürk'ün Bodrum ekibi ile ortaklığının takımın hedefini artıracağını söyledi. Tuna, "Hedefleri 1. Lig'e yükselmek. Bu yıl Fikret Öztürk'ün Bodrumspor'a sahip çıkışı ortaklığıyla birlikte daha iyi noktaya gelecektir. Hedefleri olan tesisleşme, alt yapı anlamındaki eksikler değerlendirilip, çeşitli projeler geliştirildi. Öztürk ailesinin girişimi sadece Bodrumspor ile ilgili değil. Serikspor ve Kemerspor ile görüşüldü. Bodrumspor ile görüşmeler olumlu gelişti" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Teknik Direktör Tamer Tuna açıklamaDHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2020-09-08 13:33:48



