Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 7 şahıs yakalandı

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Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 şahıs yakalandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı merkez ve dış ilçeler terörle mücadele büro amirliklerince 31 Ağustos6 Eylül tarihleri arasında çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında 7 şahıs hakkında işlem yapıldı. Şahıslardan 3’ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli de tutuklanarak Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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