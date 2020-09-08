Kaş'ta 30 kaçak göçmen yakalandı

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Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, jandarma ekiplerince Pakistan ve Sri Lanka uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere, 130 bin 500 lira ceza kesildi.

Antalya Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı'nca saat 09.30 sıralarında, Yeşilköy Mahallesi Fırnaz koyu mevkisine yönelik önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi. Arazide yapılan aramada, zeytin bahçesinde 30 kaçak göçmen yakalandı. 26'sı Pakistan, 4'ü Sri Lanka uyruklu olan kaçak göçmenlere toplam 130 bin 500 lira ceza uygulandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdiği tespit edilen kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2020-09-08 15:23:23



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