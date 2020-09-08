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Rabia Çerçi cinayetinde gözaltına alınan ikinci şüpheli serbest bırakıldı

DHA

Rabia Çerçi cinayetinde gözaltına alınan ikinci şüpheli serbest bırakıldı


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobilde Rabia Çerçi'nin (19) öldüğü, Nazif Genç´in de yaralandığı pompalı tüfekli saldırıya ilişkin gözaltına alınan A.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha önce olayla ilgili gözaltına alınan Hasan Hüseyin Demir, tutuklanmıştı.
Olay, geçen hafta çarşamba günü saat 02.00 sıralarında Manavgat ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Rabia Çerçi ile Nazif Genç'in içinde bulunduğu park halindeki plakası öğrenilemeyen otomobile, pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Nazif Genç ile Rabia Çerçi yaralandı. Hafif yaralanan Nazif Genç, Rabia Çerçi'yi otomobille Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak yapılan kontrolde Rabia Çerçi'nin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Nazif Genç ise tedaviye alındı. Rabia Çerçi'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırı gerçekleştirdiği öne sürülen Hasan Hüseyin Demir'i yakalayarak gözaltına aldı. Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Olayla ilgisi olduğu belirlenen A.Y. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan A.Y., sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2020-09-08 16:00:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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