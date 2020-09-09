Antalya'ya gelen turist sayısı 1.5 milyonu geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'ya gelen turist sayısı 1.5 milyonu geçti

DHA

Antalya'ya gelen turist sayısı 1.5 milyonu geçti


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)PANDEMİ nedeniyle mart ayından itibaren duran turizm hareketliliği, 1 Temmuz'dan sonra yeniden hız kazandı. 1 Ocak'tan itibaren Antalya'ya gelen toplam turist sayısı 1.5 milyonu geçti. İlk sırada 381 bin kişiyle Ruslar, ikinci sırada 323 bin kişiyle Almanlar yer alıyor. 
Turizmde 2019 yılını tarihi rekorla kapatan, 2020 ocak ve şubat aylarında, önceki yılların aynı dönemine göre rekor rakamlara ulaşan Antalya'da, tüm dünyada olduğu gibi mart ayından itibaren uçuşlar durdu. Koronavirüs nedeniyle tüm ülkelerle uçuşların durdurulduğu Antalya'ya 1 Temmuz'da Kazakistan ve Ukrayna ile başlayan uçuşlar, bugün itibarıyla 32 ülke ve 121 havalimanına yükseldi. Bu süreçte gelen-giden uçak sayısı ise 11 bini aştı. Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın iki şirketini temsil eden eş genel müdürleri Deniz Varol ve Bilgehan Yılmaz, yeni süreçteki gelişmeleri paylaştı. 
32 ÜLKE, 121 HAVALİMANI
Turizmin başkenti Antalya'da, yerli ve yabancı turistlerin ilk ayak bastığı nokta olan Fraport TAV Antalya Havalimanı, uçuşların başladığı 1 Temmuz'dan itibaren yeniden binlerce yerli ve yabancı turiste hizmet veriyor. Son verilere göre Antalya Havalimanı'na 32 ülke ve 121 şehirden direkt uçuş olduğunu belirten Deniz Varol, son bir haftada direkt uçuş gerçekleşen yeni ülkeler ve şehirlerin Özbekistan-Taşkent ve Bulgaristan-Varna olduğunu söyledi. 
LETONYA DA BAŞLIYOR
Önümüzdeki günlerde Letonya'dan da uçuşların başlayacağını açıklayan Varol, pandemiyle birlikte özellikle neredeyse sıfır olan operasyonlarda, temmuz ayından itibaren ciddi bir değişim olduğunu kaydetti. Varol, "Temmuz ayından itibaren 1,2 milyona yakın turist Antalya'ya giriş yaptı ve yoğun pandemi döneminde bu rakamlara ulaşmak ciddi bir başarının göstergesi. Havalimanı test merkezinde 1 Temmuz'dan bu yana 38 binden fazla yolcuya test uygulandı ve bu konuya ne kadar ciddi önem verdimizi gösteriyor" dedi. 
BİR HAFTADA 220 BİN TURİST
Hem bakanlık hem de uluslararası havacılık standartları kapsamında ülke olarak çok ciddi tanıtım yapıldığını anlatan Varol, "Havalimanlarımızdan tüm tesislere güvenli olduğumuzu ve güvenli turizm sertifikası ile de taçlandırdığımızı her platformda dile getirdik. 32 ülkeden turist geliyor ve bu da bize ne kadar güvendiklerini gösteriyor. Eylül ayının ilk haftası toplamda 220 bin yolcu gelmiş. Ağustosta bunun yarısından biraz fazla. Bu, gün geçtikçe turistlerin bize güvenini daha çok artırdığını gösteriyor" diye konuştu. 
'İKİ AY HAYAL BİLE EDEMİYORDUK'
Dış hatlarda geçen yılki aynı dönem hareketliliğinin yüzde 40'ını yakalandıklarını açıklayan Bilgehan Yılmaz ise "Geçen seneyle karşılaştırdığımızda her ne kadar düşük bir rakam olsa da iki ay önce bunları hayal bile edemiyorduk. Bu da bir gerçek, çok hızlı bir dönüşümüz oldu, Avrupa pazarları açıldı. 32 ülkeye uçuşlarımız var. Aslan payı 10 Ağustos'ta başlayan Rusya pazarında ve yüzde 55-60 bandında gidiyoruz, mevcut şartlarda bu bir başarıdır. İki ana pazarımız Rusya ve Almanya, trafiğimizin yüzde 60'ını oluşturuyor" dedi. 
ÜLKELERE GÖRE SON DURUM
Almanya pazarında ise yüzde 60'ları görmeyi beklemediklerini söyleyen Yılmaz, "Almanya'da yüzde 15-20 bandındayız. Bu sene Ukrayna ikinci pazarımız ve günlük karşılaştırdığımızda geçen senenin üstünde, ciddi bir talep var. İngiltere de gayet olumlu gelişti ve geçen seneye göre yüzde 65-70 bandındayız. Fransa, İspanya ve birkaç Yunan adası olmak üzere bazı destinasyonlar İngiltere programından çıkartıldı ve bunun bize olumlu yansımaları olacağını düşünüyoruz" diye konuştu. 
2.7 MİLYON KİŞİ GELDİ
Antalya Havalimanı verilerine göre iç ve dış hat gelen yolcu sayıları ise şöyle; 1 Temmuz8 Eylül tarihleri arasındaki yeni süreçte dış hat uçuşlarıyla 1 milyon 177 bin 925, iç hat uçuşlarıyla ise 345 bin 641 kişi geldi. 1 Ocak-8 Eylül arasındaki sekiz aylık süreçte ise dış hatlarla 1 milyon 677 bin 584, iç hatlarla ise 1 milyon 56 bin 131 kişi geldi. Toplam rakam ise 2 milyon 733 bin 715 oldu. 
RUSLAR İLK SIRADA 
Sekiz aylık süreçte Antalya'ya en çok turist gönderen ülke Rusya oldu. Rusya'dan 381 bin 409 kişi geldi. İkinci sıradaki Almanya'dan 323 bin 248, üçüncü Ukrayna'dan 232 bin 230 turist geldi. En çok turist gelen ilk 10'daki diğer ülkeler ve turist sayıları ise şöyle sıralandı; "İngiltere 100 bin 65, İsviçre 38 bin 881, Polonya 26 bin 801, KKTC 24 bin 345, Belarus 22 bin 855, Moldova 19 bin 973, İsrail 19 bin 318.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-09-09 07:47:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Başkan Böcek'in PCR testinde negatifleşme, kan değerlerinde düzelme oldu' (2)
YEREL HABERLER 'Başkan Böcek'in PCR testinde negatifleşme, kan ...
Sabah koronavirüs testi yaptırdı, akşam ölü bulundu
YEREL HABERLER Sabah koronavirüs testi yaptırdı, akşam ölü bulundu
Antalya'da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Antalya'da şüpheli ölüm
Akdeniz Üniversitesi de uzaktan eğitim kararı aldı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi de uzaktan eğitim kararı aldı
Myra Antik Kenti'nde 2200 yıllık eserler bulundu
YEREL HABERLER Myra Antik Kenti'nde 2200 yıllık eserler bulundu
Ahırın kenarına sıçrayan yangını, vatandaşlar elleriyle kum atarak söndürmeye çalıştı Serik ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü Yangında mezarlar zarar görürken, bir kabir başındaki Türk bayrağının ise yanmadığı görüldü
YEREL HABERLER Ahırın kenarına sıçrayan yangını, vatandaşlar ...
Metrelerce sürüklendi, başındaki kask sayesinde ölümden döndü
YEREL HABERLER Metrelerce sürüklendi, başındaki kask sayesinde ...
Serik'te orman yangını; 5 hektar alan kül oldu
YEREL HABERLER Serik'te orman yangını; 5 hektar alan kül oldu
Ehliyetsiz oğlu kaza yapan babanın savunması pes dedirtti 17 yaşındaki ehliyetsiz oğlu kaza yapan baba, olay yerinden canlı yayınla oğlunu savundu Babasının korumaya çalıştığı 17 yaşındaki gencin ehliyetinin bulunmadığı belirlendi Kazaya karışan diğer sürücünün polis aracında olduğunu öğrenince hararetle üzerine yürüyen baba, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi
YEREL HABERLER Ehliyetsiz oğlu kaza yapan babanın savunması pes ...
Rabia Çerçi cinayetinde gözaltına alınan ikinci şüpheli serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Rabia Çerçi cinayetinde gözaltına alınan ikinci ...
Antalya'da otobüs ve taksilere korona denetimi
YEREL HABERLER Antalya'da otobüs ve taksilere korona denetimi
Kaş'ta 30 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kaş'ta 30 kaçak göçmen yakalandı
AK Parti'li Taş: "Koltuk hesaplarına bizi karıştırmayın"
YEREL HABERLER AK Parti'li Taş: "Koltuk hesaplarına bizi ...
'Başkan Böcek'in PCR testinde negatifleşme, kan değerlerinde düzelme oldu'
YEREL HABERLER 'Başkan Böcek'in PCR testinde negatifleşme, kan ...
Türk fırkateyni, Meis Adası önünden geçti
YEREL HABERLER Türk fırkateyni, Meis Adası önünden geçti
276 kişilik filyasyon ekibi Covid-19 avında Sağlık Müdürlüğü Covid-19 çağrı merkezi günlük bin 500 çağrıya cevap veriyor 276 kişiden oluşan filyasyon ekibinde uzman ve pratisyen hekimler, diş hekimleri, hemşire, ebe ve sağlık memurları yer alıyor İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür: "Her gün biri hekim olmak üzere 7 sağlık personeli günde ortalama 1000-1500 çağrıya cevap veriyor"
YEREL HABERLER 276 kişilik filyasyon ekibi Covid-19 avında Sağlık ...
Muratpaşa’da işçinin yüzü yıllık yüzde 18 oranındaki zamla güldü
YEREL HABERLER Muratpaşa’da işçinin yüzü yıllık yüzde 18 oranındaki ...
Antalya'da alageyiklerin korunmasına yönelik çalıştay
YEREL HABERLER Antalya'da alageyiklerin korunmasına yönelik çalıştay
Başkan Böcek'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor Başkan Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili doktorundan açıklama geldi
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde ...
Korkuteli'nde 4 saha personelinin testleri pozitif çıktı
YEREL HABERLER Korkuteli'nde 4 saha personelinin testleri pozitif ...
Antalya Jako Papağanına el konuldu
YEREL HABERLER Antalya Jako Papağanına el konuldu
Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 7 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 7 şahıs yakalandı
Survivor gibi KPSS sınavı Adaylar sınava yetişmek için kestirme olsun diye güvenlik sebebiyle kilitli olan kapıların üzerinden atladılar Kapının üzerinden atlamaya çalışan adaylardan biri düşerek yaralandı
YEREL HABERLER Survivor gibi KPSS sınavı Adaylar sınava yetişmek ...
Tamer Tuna: Avrupa hedefini yakalayacak bir Antalyaspor olmak istiyoruz
YEREL HABERLER Tamer Tuna: Avrupa hedefini yakalayacak bir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X