Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya ile bebeği, 15 gün sonra taburcu olacak

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, 9 yıl önce dünyanın başarılı ilk rahim naklini olan Derya Sert (32) ile 4 Haziran´da dünyaya getirdiği bebeği Ömer Özkan, yoğun bakımda 3 ay süren kritik süreci atlattı. Derya Sert ile aynı odaya alınan bebeği, 15 gün sonra taburcu edilecek.

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan ve doğuştan rahmi olmayan Derya Sert'e, 8 Ağustos 2011 tarihinde kadavradan alınan rahim, AÜ Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 7 saat süren ameliyatla nakledildi. Sağlık Bakanlığı'nın özel izniyle yapılan nakil sonrası Mustafa Sert ile evli olan Derya Sert, bebek sahibi olması için birkaç kez denenen embriyo transferi sonucu hamile kaldı. Ancak kese büyüyemediği için hamilelik sonlandırıldı. Geçen 4 Haziran'da ise 28 haftalık 760 gram erkek bebek dünyaya geldi. Sert çifti, erkek bebeklerine 'Ömer Özkan' adını verdi. Ömer Özkan bebek, Yoğun Bakım Ünitesi'nde 3 ay süren kritik süreci atlattı.

YAŞANAN EN GÜZEL GÜN

Bebeğin dünyaya gelmesinden sonra güçlü bir yoğun bakım sürecinin başladığını ifade eden Prof. Dr. Ömer Özkan, "Bebek bu süreci çok rahat geçirdi, hiç sorun yaşamadı. Hızla kilo aldı ve 3 kiloyu aştı. Ömer Özkan'ı yoğun bakım sürecinin hemen ardından annesinin yanına aldık. Yaşadıklarımız, bizim için doğum ve sonrasında yaşadığımız en güzel gün ve mutluluktu" diye konuştu.

BEBEK SAĞLIKLI HER ŞEY YOLUNDA

Derya Sert ve bebeğinin çok sağlıklı ve her şeyin yolunda gittiğini vurgulayan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Derya Sert daha önce de taburcu olabilirdi. Ama birkaç kontrolü var. Özellikle koronavirüs döneminde evine döndüğünde korunamaz. Aile içi görüşmeler olur diye de normal kontrollerini burada bitirelim dedik. Çok yakın zamanda aslında göndermeyi planlıyoruz. Çok az kontrolleri kaldı. Her şey yolunda giderse 15 gün içinde inşallah taburcu ederiz" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Erol AKKIR

2020-09-09



