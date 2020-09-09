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Antalya’da organize suç örgütüne polis baskını Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

İHA

Antalya'da KOM ve özel hareket polisleri, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Polis kamerasına yansıyan nefes kesen operasyon görüntülerinde, özel harekat polisinin kapıyı kırarak girdiği bir evde 2 şüphelinin uyuduğu, polisi görünce şüphelilerden 1'inin ellerini havaya kaldırdığı, diğerinin ise uyumaya devam ettiği görüldü.

Antalya’da organize suç örgütüne polis baskını Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

Antalya’da KOM ve özel hareket polisleri, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Polis kamerasına yansıyan nefes kesen operasyon görüntülerinde, özel harekat polisinin kapıyı kırarak girdiği bir evde 2 şüphelinin uyuduğu, polisi görünce şüphelilerden 1’inin ellerini havaya kaldırdığı, diğerinin ise uyumaya devam ettiği görüldü.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.T. liderliğinde eğlence mekanlarında kurşunlama, tehdit, tefecilik ve yağma suçlarını işlediği tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik Antalya, Yalova ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Silahlı suç örgütüyle ilgili yapılan çalışmalarda, şüphelilerin eğlence mekanları önünde ateş edip, kasten yaralama suçlarını işleyerek, eğlence sektöründe söz sahibi olmak ve şahısları sindirmek için birçok eylem gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Aynı zamanda şüphelilerin dolandırıcılık ve tefecilik yaptıkları, suç örgütü liderinin azmettirdiği örgüt üyelerinin birden fazla kasten adam öldürme ve yaralama olaylarına karıştıkları, ayrıca sosyal medya aracılığıyla başka illerde yapılan operasyonları montajlayarak kendilerine ‘operasyon yapılmış’ gibi gösterdikleri ve kendilerinin sözde büyük bir mafya yapılanması gibi göstermeye çalıştıkları ve bu mağdurların korkmalarını sağladıkları tespit edildi.
Suç örgütüne düzenlenen operasyon kapsamında 13 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, metal dedektörü, tüfek ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.
Diğer yandan, operasyon anı polis kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, polisin kapıyı kırarak girdiği bir evde 2 şüphelinin uyuduğu, polisi görünce şüphelilerden 1’inin ellerini havaya kaldırdığı, diğerinin ise uyumaya devam ettiği görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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