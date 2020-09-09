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Antalya'da başpehlivanın öldürülmesiyle ilgili 13 gözaltı 

DHA

Antalya'da başpehlivanın öldürülmesiyle ilgili 13 gözaltı 


ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, yağlı güreş sporcusu Hakkı Aygün'ün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 13 kişi, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince eski güreşçilerden Hakkı Aygün'ün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yürütüldü. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Yavuz T. liderliğinde eğlence mekanlarına yönelik kurşunlama, tehdit, tefecilik ve yağma suçlarını işlediği tespit edilen silahlı suç örgütüne Antalya, Yalova ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, metal dedektörü, tüfek ve dijital materyal ele geçirildi.
KENDİLERİNİ 'MAFYA YAPILANMASI' GİBİ GÖSTERMİŞLER
Şüphelilerin, 'eğlence mekanları önünde ateş etmek' ve 'kasten yaralama' suçlarını işleyerek eğlence sektöründe söz sahibi olmak ve kişileri sindirmek için birçok eylem gerçekleştirdikleri, dolandırıcılık ve tefecilik faaliyetleri ile haksız kazanç sağladıkları, suç örgütü liderinin azmettirdiği örgüt üyelerinin başta silahla adam öldürme eylemi olmak üzere birden fazla kasten adam öldürme ve yaralama olayına karıştıkları ayrıca sosyal medya aracılığı ile başka illerde yapılan operasyonları montajlayıp kendilerine operasyon yapılmış gibi göstererek kendilerini sözde büyük 'mafya yapılanması' gibi göstermeye çalıştıkları ve mağdurların korkmalarını sağladıkları tespit edildi. 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 
Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde, 1 Eylül'de meydana gelen olayda, gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayan eski güreşçilerden Hakkı Aygün hayatını kaybetmiş, polise teslim olan katil zanlısı Umut Can Ferah ise tutuklanmıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya
2020-09-09 10:05:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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